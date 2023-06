V posledním zápase jste vstřelil béčku Chotíkova pět branek. Byl to váš největší gólový počin v kariéře? No naposledy jsem vstřelil pět branek asi tak ve starších žácích, a to už je nějaký ten pátek (smích).

Rezervu Chotíkova, která nastoupila v improvizované sestavě, jste porazili vysoko 10:0. Je i to pro vás rekordní výsledek?

V mužských soutěžích jsem to zažil asi poprvé. Deset branek za zápas je opravdu hodně.

Jaké by bylo vaše hodnocení utkání?

Řekl bych, že jsme hráli přesně, co jsme si před zápasem řekli. Všichni jsme měli chuť vyhrát s co největším rozdílem. Zároveň už vím, že naše světelná tabule ukazuje i dvouciferná čísla (smích).

Fotbalový zápas legend v Plzni podpoří hendikepovaného Nicolase

Očekávám, že to budete mít pořádně spočítané ohledně částky do klubové kasy, jak je u vás ve Lhotě zvykem. Kolik to bude?

Abych řekl pravdu, tak sazebník v béčku neznám. Snad na mě ale bude pokladník hodnější než Šrouby (Jakub Šroubek pozn. red.) v áčku.

Střídavě nastupujete i v krajském přeboru za vaše áčko. Jak velký je to skok oproti okresu?

Z mého pohledu je to opravdu velký rozdíl. Hlavně asi v rychlosti a plynulosti hry. V okrese je na všechno více času.

Občas stihnete i dva zápasy za víkend. Chcete hrát co nejvíce, nebo jak berete, že střídáte oba týmy?

Když si najdu čas a zápasy se nám nekrejou, rád si zahraji oba zápasy.