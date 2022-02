„Samozřejmě mě mrzí, že nejsem nejlepší střelec soutěže, ale to se nedá nic dělat (smích). Rozhodně je to slušná porce, ale mohla být větší, kdybych občas něco nespálil. Jenže kdybych dával všechno, tak bych možná válel za Freiburg a atakoval Lewandovského se Schickem v bundeslize,“ říká s úsměvem Tomáš Pekník.

Ten si obdobně střelecky vedl i před dvěma lety. Tehdy však sezona skončila předčasně. „Předloni jsem měl po podzimu také přesně 15 branek, ale bohužel covid byl proti a ukončil raději celou soutěž,“ mrzelo košuteckého forvarda.Pokud Pekníkovi vydrží jeho gólová produktivita, má momentálně nakročeno ke třiceti vstřeleným gólům v sezoně.

„Samozřejmě meta 30 gólů vypadá hezky, ale bohužel náš stoper Milan Primas mi dal cíl 50 branek. Pokusím se ho nezklamat a udělám pro to vše potřebné,“ pokračuje v dobře náladě naladěný Tomáš Pekník. „Rozhodně by bylo fajn, kdyby mi přes zimu ten střelný prach nezvlhl a střílelo to dá,“ dodává.

Fotbalisté Košutky přezimují skoro v přesném středu tabulky, když se se ziskem 21 bodů nacházejí na devátém místě. „Hodnotím to tak průměrně. Rádi bychom byli v klidném středu, ale zatím to z naší strany není ono. Máme hrozně výsledky nahoru, dolů. Podobně jsme na tom i s výkonností. Poslední zápasy se nám moc nedařilo,“ vysvětloval Pekník.

Ten zároveň působí i ve futsaligovém Jerigu, které se poměrně trápí. Aktuálně se Plzeňané nacházejí ve druhé lize na předposledním místě tabulky. „Nějak to není ono a chybí i potřebné štěstíčko. Přece jenom dvakrát prohrát v poslední vteřině se nestává příliš často. Herně to není, jak bychom si představovali. Jediné pozitivní, co bych vyzdvihl, je lepší zahrávání secvičených standardních situací. Z nich se nám podařilo dát několik gólů,“ vysvětloval Pekník, jemuž to momentálně paradoxně lépe střílí na trávníku než na palubovce.

Minulý zápas si však futsalisté připsali na své konto třetí výhru, a zároveň tak opustili poslední místo, které okupovali do této doby. V domácím prostředí zdolalo Jerigo po tuhém souboji pražský tým Wizards 3:2. K vítězství vedl Západočechy s kapitánskou páskou právě Tomáš Pekník, jenž dosud vstřelil za Jerigo v této sezoně 11 branek.