„K žádnému úpadku naštěstí nedošlo, naopak nám přibylo zase pár týmu do mladších žáků a přípravek, za což jsme nesmírně rádi,“ potěšilo i šéfku okresního fotbalového svazu Plzeň-jih.

Co by mělo být pro váš okresní svaz prioritou?

Podporovat a pomáhat klubům, aby se zachovalo co nejvíce fotbalových týmů v soutěžích.



A daří se to?

Momentálně asi naše největší plus je pomoc klubům v rozvoji mládeže, pravidelné regionální tréninky, zaškolování nových trenérů i pomoc s přípravou a nábory nových hráčů. Kladná zpětná vazba z klubů a přibývání nových mládežnických týmů je pro nás odměnou.



Kde vás nejvíc tlačí bota? V čem vidíte nejzásadnější problém nižších fotbalových soutěží?

Asi jako všechny okresní fotbalové svazy nás trápí nedostatek rozhodčích, tam máme velkou slabinu.



Od letošní sezony se mění názvosloví (už nejsou přebory, soutěže, třídy, ale jen ligy). Jak tohle vnímáte?

Bude trvat hodně dlouho, než se s novými názvy sžijeme, hlavně tedy fanoušci. Myslím, že naše generace bude stále užívat původní názvy, měly něco do sebe. Teď všichni budou hrát „ligu“ za mě trochu nuda. (úsměv) Na našem okrese budou ještě tuto sezonu názvy původní.



Také se mluvilo o chystané revoluci, že by byla pouze jedna skupina třetí ligy, zrušili se I. B třídy (dnes 7. liga), aby zbylo právě víc týmů do okresních soutěží. Co na tohle říkáte?

Rozumím tomu, že tím chtějí mezi ligami zvednout postupovou úroveň. Když to vezmeme podle nových názvů, tak 7. liga by tak mohla jít pod správu OFS s týmy které mají na daném OFS působení a OFS jí doplní týmy z 8.ligy atd. Vidíte, už to tak hrůzostrašně nezní, žádné rušení, žádné padání. (úsměv) Samozřejmě kdyby se to tak stalo, pro okres bylo to bylo zajímavé, vyšší úroveň a více utkání.



Pomůže nějak okresnímu fotbalu že se Přeštice vrátily do divize?

Samotnému okresnímu fotbalu asi nijak výrazně nepomůžou, ale zvýší se bezpochyby zájem fanoušků. Samozřejmě pro mladé hráče je vidina vyšší soutěže lákavá. Ale největší zásluhy mají především trenéři, kteří dnešní mládež dokážou u fotbalu udržet a k případným postupům je dovést.