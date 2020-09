„Jeli jsme na zápas vinou koronaviru a pracovních důvodů oslabení, a bereme proto zisk bodu kladně, zvláště když jsme vyrovnali v úplném závěru velmi šťastným gólem přímo z rohu,“ řekl autor klíčové trefy na 3:3, která znamenala penalty.

„Zahrávám to vždy do malého vápna, ale tentokrát se to stočilo o něco víc a skončilo to v bráně. Už se mi to jednou v zápase povedlo, ale teď jsem takto vyrovnal, a rozhodčí navíc hned pískl konec,“ popisoval celou situaci s úsměvem Jan Lavička.

Úspěšný střelec rovněž načal úspěšně i penaltový rozstřel, který ale dopadl nakonec lépe pro Žákavu. „Téměř vždy chodím kopat hned první penaltu. Brankář vystihl směr, ale naštěstí jsem to trefil za háčky, takže na to nedosáhl,“ vysvětloval 25letý forvard, jenž má za sebou v kariéře už i povedenější zápasy. „Dvě sezony zpátky jsem v jednom utkání vstřelil čtyři branky. Každopádně mě to určitě bude něco stát, a to nemluvím jenom o hattricku, ale i o článku u vás v Plzeňském deníku. Pokladník mi to sečte milerád,a ještě s úsměvem,“ řekl dobře naladěný Lavička.

A jaké cíle mají Kralovice v letošním ročníku A třídy?

„Chceme hrát v horní polovině tabulky. Barážové starosti nejsou vůbec příjemné, takže chceme mít klid co nejvíce dopředu,“ prozradil autor dosud pěti gólů v letošní sezoně, který nemá jasně stanovenou metu.

„Budu samozřejmě rád, když se ještě párkrát ukopnu, ale důležitý je se nezranit a uhrát co nejvíce bodů,“ dodal čerstvý absolvent pedagogické fakulty v Plzni.