Účastník krajského přeboru proti domácímu týmu tvrdě narazil, když si odvezl porážku 0:3.

„Samozřejmě vítězství proti soupeři, který hraje o dvě soutěže výše, vždy potěší. Je to ale zatím jen příprava. Pomohlo nám to, že Lhota neproměnila první šanci a my naopak ano. Poté jsme přidali do půle druhou branku a po pauze jsme byli musím říct lepším týmem na hřišti,“ mohl být spokojený trenér Dobřan Josef Kožíšek.

Kdo naopak má o čem přemýšlet, je lhotský kouč Petr Nykles.

„Utěšovat mě může pouze to, jak říká můj kamarád Michal Bublík: ´Kdo vyhrává v přípravě, špatně trénuje.´ Dobřany zaslouženě vyhrály. Domácím stačila k vítězství v utkání bojovnost a chuť vyhrát. To jsem bohužel u nás vůbec neviděl. Zatímco oni běhali a makali, my jsme do toho utkání vstoupili tak, že jsme si mysleli, že se nemůže nic stát a že se Dobřany samy porazí,“ čertil se Petr Nykles.

„Přesto jsem rád, že mi to utkání ukázalo určité věci. Pokud někteří nezaberou a nezačnou makat, tak nebudou hrát za áčko. Takto se v přípravě o sestavu nebojuje,“ řekl rázně trenér Lhoty.

Ve skupině A se tak nakonec z celkového prvenství radovaly Chlumčany. Ty sice prohrávaly s Chotěšovem 0:2, ale nakonec utkání otočily.

„První půli jsme Chlumčany přehrávali a vedli jsme o dvě branky. O pauze jsme prostřídali a šli na hřiště mladí kluci včetně gólmana, u nějž se bohužel ukázala nezkušenost s dospělým fotbalem. Přesto jsme ještě měli i my šance, ale neproměnili jsme. I přes porážku hodnotím zápas pozitivně, herně to od nás nebylo vůbec špatné ,“ hodnotil zápas zkušený záložník Chotěšova Jiří Multrus.

Výsledky skupina A: Dobřany – Lhota 3:0, Chlumčany – Chotěšov 4:2

Konečné pořadí: 1. Chlumčany 7b., 2. Lhota 5b., 3. Dobřany 4b., 4. Chotěšov 2b.

Výsledky skupina B: Dobřany B – Radkovice 7:1, Dolní Lukavice – Lužany 0:3

Konečné pořadí: 1. Lužany 9b., 2.Radkovice 5b., 3. Dolní Lukavice 4b., 4. Dobřany B 0b.