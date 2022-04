Hostující tým v první půli využil zaváhání plzeňské obrany a ujal se vedení. „Dostali jsme branku po naší chybě, kdy jsme to špatně vyřešili na pravé straně. Jinak jsme je k ničemu nepustili. Udeřit jsme mohli i my, ale hlavou jsme se ve vápně nedokázali prosadit. Každopádně měl hrát Liberec v oslabení, když jejich hráčka šlápla na břicho naší gólmanky,“ jen kroutil hlavou plzeňský trenér Daniel Prokop.

Po změně stran přišel pro Plzeňanky další hořký moment, když nejspíše po ofsajdu skórovala liberecká Dlouhá.Viktoriánky dokázaly následně snížit, více toho nicméně již nestihly.

Rapid pálil ostrými a zničil Košutku

„Hodnotí se mi to opravdu těžce, protože druhá a třetí inkasovaná branka padla nejspíše z jasného ofsajdu. Nestalo se nám to navíc poprvé. Pak člověk úplně ztrácí do všeho chuť. Po snížení jsme ještě chvíli tlačili, ale pak tam byla od nás cítit již velká křeč,“ bylo znát rozčarování ve slovech plzeňského trenéra Daniela Prokopa.

Plzeň – Liberec 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 56. Pavlíčková – 26. a 47. Dlouhá, 86. Antalová. Plzeň: Holíková – Radová, Pacandová, Polcarová, Pavlíčková, Beštová (74. Tauberová), Horáčková (46. Mrázová), Pelikánová, Markelová (90. Belšánová), Šrámková, Lukáčová (89. Kolorosová).

