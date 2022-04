PODÍVEJTE SE: Derby s plzeňským Petřínem rozhodli mladí viktoriáni až v závěru

/FOTO/ Atraktivní mládežnické derby nabídlo fotbalovým fanouškům 20. kolo České ligy dorostu v kategorii do sedmnácti let. Na umělé trávě v Luční ulici si to mezi sebou v neděli rozdali mladíci béčka Viktorie a plzeňského Petřína. Z vítězství se nakonec radovali červenomodří.

ČLD U17: Viktoria Plzeň B - Petřín Plzeň 3:0 (0:0). | Foto: David Koranda