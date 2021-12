Jasno bylo už po prvním poločase, ve kterém domácí Pražané nastříleli deset branek. „V první půlce jsme dali rychlé góly a Plzeňáci pak rezignovali. Z stavu 4:0 už bylo vidět, že jsou kyselí. Na úrovni utkání se velkou měrou projevil covid, hrozně lidí nepřišlo, protože nemohli, půlka našeho týmu není naočkovaná. Jsme rádi, že se sešlo aspoň zdravé jádro a upřímně jsme čekali, že to bude trochu složitější utkání, něco jako s Plzní doma,“ líčil pražský zadák Jakub Kubek.

Před necelými dvěma týdny se obě mužstva utkala na západě Čech, kde Staropramen zvítězil 7:1. Jenže tentokrát nepředvedla Plzeň takřka nic. „Byl to hrozivý výkon z naší strany. V žádném případě jsme na Prahu neměli, nestíhali jsme. Už když jsme odjížděli, jsme byli odepsaní, někteří kluci hráli poprvé, svoje udělalo očkování. Nebylo co řešit, vše se odvíjí od toho, jak na sezonu kašleme,“ nebral si servítky plzeňský kapitán Jan Šebek.

Třemošná loupila v Domažlicích. Kaznějov padl s Rokycany

Plzeň zakončila loňský podzim s bilancí čtyř výher a jedné prohry na druhé pozici, ve čtvrtfinále play-off pak vypadla s Blanenskem. Jenže v nové sezoně se tehdejším výkonům ani nepřiblížila. „Nevím, co se změnilo. Nescházíme se na tréninky, vyloženě na to kašleme. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, když se nám loňská sezona relativně vyvedla, ale je vidět, že bez tréninku to nepůjde,“ uznal Šebek.

Po sedmi podzimních kolech ztrácejí Západočeši na páté pozici šest bodů na čtvrtou Příbram. „Podle mě už pro nás play-off není reálné. Bylo by dobré, kdybychom se dali dohromady, začali se pravidelně scházet a něco udělali pro lepší výsledky,“ nabádal plzeňský forvard.

Béčko Viktorie deklasovalo Petřín

Staropramen Praha – Plzeň 14:0 (10:0)

Branky a nahrávky: 2. Baran (Podzimek), 3. Verner (Podzimek), 7. Socher, 12. Kubek, 14. Mařík (Verner), 17. Verner (Kubek), 18. Socher (Hakl), 27. Mařík (Podzimek), 28. Podzimek (Kubek), 29. Verner, 32. Kubek (Socher), 43. Socher (Kubek), 48. Novotný (Mařík), 52. Mařík. Rozhodčí: P. Kubečka – M. Kubečka. Hráno bez karet.

Staropramen Praha: Tomáš Bezstarosti – David Podzimek, Václav Socher, Miroslav Verner, David Baran, Jindřich Novotný, Stanislav Mařík (C), František Hakl, Jakub Kubek.

Plzeň: Milan Vančát – Petr Kutný, Tomáš Kosť, Václav Bezdička, Jan Šebek (C), Jan Kubeš, Tomáš Janda, Jan Vacín, Stanislav Kocour.

Basketbalisté Lokomotivy schytali od Slavie krutou lekci