Jasno o výsledku zápasu bylo prakticky už po prvním poločase, ve kterém Pražané nastříleli šest branek, zatímco domácí ani jednu. Pražský tlak v první půli vyústil i ve vlastní branky Jana Šebka s Michalem Meszároszem, kteří si tak vypili kalich hořkosti do dna.

„Na kluky z Prahy jsme neměli, v prvním poločase nás jednoznačně přejeli. Po patnácti minutách se nebylo o čem bavit, byla jen otázka, kolik dostaneme. Šlo vidět, že kluci spolu hrají delší dobu, vlítli na nás. Za stavu 0:0 jsme dostali gól po naší chybě, dali jsme si taky dva vlastní, tam se lámal chleba. Náš obránce byl úplně sám a chtěl míč kopnout na rohový praporek, ale zavěsil na zadní tyč. Nevím, zda se to pak v klukách zlomilo, ale Praha převzala otěže už v prvním poločase a bylo po všem,“ smutnil plzeňský útočník Karel Fürbacher.

Šestý gól Staropramenu vstřelil hrající kouč Václav Socher. Po přestávce sice snížil Václav Sklenář, ale v závěru i přes vyloučení Sochera přidal sedmý gól Novotný.

„Byla to od nás strašná bída. Můžu hodnocení odpíchnout od tréninkového procesu, na soupisce máme dvacet pět lidí a na trénink jich přijde šest, několikrát za sebou se zrušil. Kouč Tomáš Bochníček se z toho může zbláznit, s šesti lidmi je to těžké. Je to dané i vinou zranění čtyř, pěti kluků, ale tréninky nejsou odpoledne, spíš k večeru. Jsou zadarmo a jde o zpestření. Klukům je od dvaceti do šestadvaceti, přesto nechodí. Co bychom my staříci za to dali, kdybychom před patnácti lety měli malý fotbal. Nevadí mi, že nastoupím v devětatřiceti, jsem soutěživý typ člověka, chci vždycky vyhrát, nic nevypustím, ale z naší strany byla první půle strašná,“ vysvětloval Fürbacher.

Nejzkušenější hráč plzeňské týmu stihl první utkání v aktuálním ročníku a nestačil se divit. „Jsem pracovně vytížený, od pondělí do pátku mimo Plzeň, taky nemám čas na tréninky, i když bych chtěl dojít, patřím na černý seznam trenéra Bochníčka. Bohužel práce mi to nedovolí, živím rodinu, sport šel stranu. Když mám možnost a cítím se dobře, zajdu vždycky pomoct a rád si kopnu, ale tohle utkání mě hodně zklamalo,“ hlesl plzeňský útočník, jehož celek se nachází na páté pozici.

Plzeň – Staropramen Praha 1:7 (0:6)

Branky a nahrávky: 35. Sklenář (Šebek) – 7. Podzimek (Novotný), 9. Mařík (Podzimek), 14. Novotný (Kostka), 16. vlastní Šebek, 25. vlastní Meszárosz, 29. Socher (Mařík), 60. Novotný. Rozhodčí: M. Kubečka – Šik. ŽK: Denk – Socher. ČK: 54. Socher (Praha). Diváci: 30.

Sestava Plzně: Daniel Adamovič – Patrik Denk, Tomáš Kosť, Jan Šebek, Yuriy Skalozubov, Jakub Vavrač, Václav Sklenář, Karel Fürbacher, Istvan Korosi, Jan Kubeš, Jan Vacín, Michal Meszárosz.