„Jsem ráda, že jsme utkání takhle zvládly. Mohlo to skončit větším rozdílem, i já mohla dát více gólů. Hattrick se mi naposledy povedlo vstřelit minulou sezonu právě proti Dukle. Vypadá to tak, že se mi proti ní daří,“ říká s úsměvem třiadvacetiletá hráčka Viktorie.

Ta navíc po třígólovém představení překonala své dosavadní brankové maximum v jedné sezoně. „Zásluhu na tom má celý tým. Bez spoluhráček bych tolik gólů nedala,“ pokračuje skromně desetigólová střelkyně.Plzeňankám v lize těsně utekl postup do elitní čtyřky, která hraje o titul.

Gólman Herajt byl čtvrtfinálovým žolíkem mistrů z Plzně

„Mrzelo nás to hodně, ale bohužel jsme se tam o skóre nedostaly. V posledním zápase se Slováckem jsme to měly ve své moci, ale bohužel jsme na konci zápasu dostaly gól. Chyběly nám body, které jsme ztratily v dobře rozehraných zápasech,“ přiznává Mrázová.

Právě kolísavé výkony a nečekané ztráty znamenaly pro plzeňské ženy neúčast ve skupině o titul. „Body jsme zbytečně ztratily v Pardubicích i v Brně, kde jsme vedly 2:0, ale nakonec jsme prohrály. Stálo nás to skupinu o titul. Myslely jsme si, že už máme zápas vyhraný a polevily jsme. Pak už jsme to nedokázaly otočit,“ vysvětlovala strakonická rodačka, která se měla původně nyní připravovat s českou reprezentací na důležitý zápas s Islandem.

Kalvachovi návrat na Hanou zhořkl. Jedeme dál, říká

Vše však přeťalo nečekané zranění.„Při střele mi píchlo ve svalu, kde se ukázala po sonu trhlina. Nejhorší odhady jsou, že bych mohla naplno trénovat až po čtyřech týdnech,“ mrzí Mrázovou.

Ta tak bude podporovat své spoluhráčky v těžkém souboji jen na dálku.„Na Islandu nám zápas nevyšel. Soupeřky proměnily všechny šance, takže jim máme co vracet. Bude to těžké utkání, ale věřím, že to holky zvládnou a dostanou se do baráže, která byla naším cílem,“ dodává odhodlaně Miroslava Mrázová.

Přeštice zdolaly Hořovice a znovu navýšily náskok, derby v Mýtě pro Rokycany