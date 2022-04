Jeho svěřence po prohře 0:4 čekal zápas o třetí místos vrstevníky z Brna. „Brno na tom bylo podobně jako my. Byl to vyrovnaný zápas, my ale byli kvalitnější na míčia dobře jsme kombinovali,“ vysvětloval osmatřicetiletý kouč, jenž stále hraje ještě aktivně fotbal za divizní Březovou.

Dobřany jsou blízko záchraně. Plzeň musí přidat

Plzeň nad Moravany vedla 2:0 po dvou brankách Adama Šlegela, jenž se nakonecs devíti zásahy na kontě stal nejlepším střelcem svého mužstva.Soupeř však následně srovnal dvěma přesnými střelami zpoza pokutového území z nohy Daniela Poláka, syna bývalého reprezentanta Jana Poláka.

Západočeši si ale prakticky záhy vzali vedení zpět, když se hlavou po rohovém kopu prosadil David Toman. Zbytek utkání už Západočeši zvládli a obdrželi tak nakonec medaile za třetí místo.„Chtěl bych kluky pochválit, předváděli jsme týmové výkony a i celkově bych řekl, že jsme dobrá parta. Turnajem všichni žili, a to včetně hráčů na lavičce,“ uzavřel Vaněček.

Výsledky Plzně, semifinále: Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha 0:4 (0:3, branky: 17. Saal, 32. Kotrba, 41. Princ, 87. Wölfl. O 3. místo: Viktoria Plzeň – Brno 3:2 (2:1, branky: 32. a 37. Šlegel, 66. Toman – 44. a 63. Polák).

Rapid a Smíchov pálily ostrými