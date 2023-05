Fotbalisté rezervy Žákavy si naposledy v okresním přeboru smlsli výsledkem 10:1 nad Zálužím. Hned šestkrát se z toho prosadil domácí útočník Pavel Malý. Čtyřiadvacetiletý forvard, který v aktuálním ročníku rozvlnil síť již 23krát, se tak vyhoupl na první místo v tabulce střelců, kde by rád setrval až do konce sezony.

Fotbalista rezervy Žákavy Pavel Malý dosud nastřílel v sezoně už 23 branek. | Foto: archiv

Kdy naposledy se vám povedlo vstřelit pět gólů?

Naposledy se mi to povedlo, tuším, v dorostu, kdy jich bylo dokonce šest. Jinak v dospělém fotbale jsem dal nejvíce čtyři góly za zápas.

Čím to bylo, že vám utkání střelecky tak sedlo?

Myslím, že nějaké změny v sestavě, které udělali zřejmě velký kus práce. Sedlo to celému týmu, všichni šlapali, jak měli a dosáhli jsme vysokého vítězství. Možná udělalo také své to, že jsem v minulém kole stal hráčem kola a motivovalo mě to k daleko lepším výkonům a samozřejmě také podpory (úsměv).

Kolik vás střelecký počin bude stát do klubové kasy?

Bude to stát hodně (smích). Nominace do sestavy kola, započítaný hattrick… Ale dražší to má dorostenec Maty (Matyáš Froněk pozn. aut.), který dal první gól za béčko a desátý v zápase. Takže si myslím, že dokopná bude velmi pestrá.

Právě jste se osamostatnil v tabulce kanonýrů soutěže. Sledujete nějak více soutěž střelců?

Sleduju, věděl jsem, že jsem třetí. V rozhovoru jsem říkal, že malý fotbalový cíl je stát se střelcem soutěže. Nyní jsem se dostal do čela a chtěl bych tam zůstat až do konce.

Občas nastupujete i za áčko v A třídě. Jak velký je to skok oproti okresu?

Rozdíl je hlavně v rychlosti. Každopádně máme výborný kolektiv v obou týmech, skvělé trenéry, kteří se snaží do nás dostat to potřebné, abychom to pak proměnili v zápase.

Co vám chybí k tomu, aby jste více prosazoval v prvním, kde plníte zatím roli střídajícího hráče?

V áčku to mám asi v hlavě a o zvyku. Až se to přelomí, tak věřím, že to začne padat i tam.

Kromě posledního vysokého vítězství a výhry nad Stodem se vám na jaře s béčkem tolik nedaří. V čem vidíte důvody?

Měli jsme kvalitní a náročnou zimní přípravu, v tom problém nevidím. Škodí nám trochu to, že máme na áčko, béčko a dorost málo hráčů. Spousta z nás tak rotuje a hrajeme všichni hodně zápasů. Většina kluků dva až tři za víkend, tak tam může být nějaká únava. Ale teď se to, doufám, zlomilo a pojedeme už na vítězné vlně.

