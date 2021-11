„Takhle to vypadá jako slušný počin, ale kdo sleduje naše zápasy, tak ví, že jich mohlo být daleko víc. V zápasech se Štěnovicemi a Chanovicemi jsem měl možná stejný počet šanci jako za všechny ostatní zápasy,“ přiznává s úsměvem Lukáš Krásný, jenž vévodí střelcům v B třídě ve skupině B společně s přeštickým Janem Pavlíkem.

„Těší mě srovnání s někým, jako je Honza, ale chci především, aby se nám dařilo jako týmu. Pokud by se mi povedlo být nejlepším střelcem, tak z toho bude mít největší radost Jirka Šabata (náš pokladník) a David Tříska s Patrikem Žákem, kteří zařídí, abych platil co nejvíc,“ směje se Krásný.

Ten dorazil do Blovic před letošním ročníkem z Klatov společně s Davidem Třískou. „Určitě nelituji, že jsem se vrátil do Blovic. Fotbal mě začal zase víc bavit. Chci s Blovicemi postoupit do vyšší soutěže, kam podle mě patří,“ říká odhodlaně odchovanec blovického Sokola.

Klub z jihu Plzeňska přezimuje na čtvrté příčce s osmibodovou ztrátou na první Přeštice. „První zápasy jsme se hledali, ale ke konci podzimu si to celkem sedlo a začali jsme hrát i fotbal. Vyzdvihl bych zápas s Prešticemi, který byl podle mě nad úrovní B. třídy. Paradoxem je, že jsme se nesešli ani v jednom zápase v plné sestavě, ale díky neustálému lepení sestavy jsme našli nového stopera a podhroťáka. Ještě bych chtěl vyzdvihnout naše benjamínky Denise Lajbla a Romana Koláře, kteří udělali veliký progres za tento půlrok,“ hodnotí Krásný první půlku soutěže.

Ten nadále sleduje svůj bývalý divizní klub.„Byl jsem mile překvapený, jakou jízdu zažili. Podobný podzim jsme měli v Klatovech s trenérem Čadkem a byla to velká paráda. Dovedu si představit, jak si to teď v Klatovech užívali,“ přiznává čtyřiadvacetiletý fotbalista, který věří, že letošní sezona se dohraje již bez problémů.

„Jsem rád, že se může hrát a doufám, že to tak vydrží. Hlavně bych si přál, aby tohle všechno, co se teď děje, skončilo, a mohli jsme začít zase naplno žít,“ dodává Lukáš Krásný, který aktuálně stůně doma v posteli právě s covidem.