V utkání 6. kola IV. třídy dosáhl Dušička čistého hattricku, a to během devatenácti minut od 60. do 79. minuty. Svůj první gól proti béčku Zbůchu dal ve 44. minutě.

Útočník Ondřej Dušička hrál ještě v minulé sezoně III. třídu Rakovnicka za Čistou, ale pochází z Hadačky, kam se před sezonou vrátil.

Hrát proti Dušičkovi je pro mnohé obránce ve IV. třídě skoro za trest. Vyniká velkým zrychlením, těžké je ho pak chytat. „Rychlost je asi moje přednost a občas i nějaký ten čich na gól (úsměv). Také mám však slabiny: občas se mi motá míč pod nohy, ale to je způsobeno tím, kdy a v kolik se vrátím domů z nějaké akce,“ smál se mladý borec, který na jaře dostával nabídky z jiných klubů. „Nikdy jsem nebyl nějak extra žádaný, ale co jsem v Čisté, už jsem dostal nějakých pět nabídek, což mě samotného překvapilo,“ říkal během uplynulé sezony v rozhovoru pro Deník.

Ondřej Dušička je odmalička velkým fanouškem slavné Barcelony, dokonce kvůli tomu ani nemá v Česku žádný oblíbený tým. Také vzor si vybral v Katalánsku, Gerarda Piquého. „Vím, že je obránce a já útočník. Nevím, proč je zrovna on mým vzorem, ale obdivuji ho,“ má jasno fotbalista, který kromě honění meruny po hřišti miluje ještě jednu hru – šipky. Rád si zajde také do fitka, ale největší světový sport si v portfoliu ponechá dál. „Dokud mi bude držet zdraví a bude mě to bavit, tak bych chtěl fotbal hrát,“ dodal Ondřej Dušička.

Vždyť díky gólům Dušičky Hadačka ještě neprohrála a má plný bodový zisk.