Vstup do zápasu se Plzni povedl na jedničku, když Miroslava Mrázová poslala brzy svůj tým do vedení. Jinak se ale viktoriánky ve hře trápily a další gólovou příležitost siv prvním poločase už nevypracovaly. „Od prvních minut byla znát na holkách velká nervozita. Nevím, jestli jim svázala nohy důležitost zápasu, ale nedařilo se nám. Pardubice nás znají a navíc hrají soubojově, což nám příliš nevoní. Nás navíc k tomu trápily velké nepřesnosti a celkově jsme měli problémy s pomalým přechodem do útoku,“ vysvětloval trenér Plzně Daniel Prokop.