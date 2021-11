Na těžkého soka narazily v sobotu ženy plzeňské Viktorie. Svěřenkyně trenéra Daniela Prokopa se utkaly se Slavií Praha, která vévodí celé soutěži a dosud neztratila ani bod. Roli favoritek potvrdily Pražanky i na západě Čech.Z Luční ulice si odvezly vítězství 3:0.

Fotbalistky Plzně (na archivním snímku) v zápase se Slováckem | Foto: Deník/Libor Kopl

Viktoriánkám se vůbec nevydařil start do zápasu. Inkasovaly hned v první minutě hry. Domácí hráčky si nepohlídaly dlouhý balon a Veselá poslala hosty do vedení.Trochu očekávané gólové hody v podání Slavie ale nepřišly. Plzeň zvládla zbytek první půle bez poskvrny a šla do šaten za stavu 0:1.