Toho nepotěšil akorát poslední přípravný zápas, v němž Plzeň podlehla Domažlicím 1:9. „Až na generálku proti Domažlicím se nám to podařilo. Udělali jsme vše, co jsme chtěli. Jedinou takovou negativnější věcí je dlouhodobější zranění Tomáše Mikleše, který si zranil zánártní kůstku. Jinak to ale kluci zvládli zdravotně v pořádku. Myslím si, že jsme na jarní část sezony dobře nachystaní,“ pokračuje odhodlaně plzeňský trenér.

Ten bude pracovat na jaře ještě s mladším kádrem, než který měl k dispozici v první polovině sezony. „Někteří další hráči se posunuli do béčka. Tým se nám tím poměrně omladil a máme tak ročníkově pouze tři hráče v nejstarším ročníku. Ze sedmnáctky jsme si vzali mládežnického reprezentanta Honzu Palusku, na zkoušku Pavla Haška a také brankáře Viktora Baiera. Posílil nás také Lukáš Prokop, který strávil podzimní část v Horní Bříze v dospělém fotbalu, odkud přišel velice dobře připravený. Na jarní část si ho tak necháváme u nás,“ dodává Havránek.

V sobotu se střetnou vmladí viktoriáni v Luční ulici od 11 hodin s pražským Meteorem.

