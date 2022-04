„Sám ani nevím, proč mi utkání tak sedlo. Určitě nám pomohlo, že jsme brzy hráli pouze proti deseti. Zároveň jsem poslechl trenéra a snažil se nabíhat za obranu. Vždycky to tam nějak padlo,“ řekl skromně Robin Milota, pro nějž to byl životní zápas.„Možná jako malej jsem vstřelil tolik branek, ale to už si nevzpomenu. V dorostu jsem jednou dal hattrick,“ vzpomínal dobřanský mladík, jemuž udělala radost především třetí vstřelená branka.

„Během chvilky jsem dovršil hattrick. Přetažený balon z rohového kopu propadl až na zadní tyč, kde jsem byl v pravý čas a trefil ho do branky,“ těšilo Milotu, který doufal, že pro něj nebude gólová nadílka příliš drahá.„Hned po zápase jsem se dozvěděl, že to nebude zadarmo. Snažil jsem se to uhrát na to, že jsem ještě student, ale nevyšlo to,“ pokračoval Milota s úsměvem.

Pro něj to byly v letošní sezoně paradoxně teprve první branky. Dobřanský mladík zároveň zatím neodehrál za A tým ani jednu kompletní sezonu. Dvakrát soutěž přerušil covid a potřetí naopak jeho skolila nepříjemná nemoc.

„Na začátku letošní sezony jsem dostal mononukleózu. Přibližně půl roku jsem tak nemohl mít žádnou fyzickou námahu. Hodně jsem za tu dobu zhubl a byl jsem prakticky bez energie. Teď už je všechno v pořádku,“ dodal Robin Milota.O víkendu Dobřany porazily Chanovice 5:0. Tentokrát vyšel šikovný forvard střelecky naprázdno.

