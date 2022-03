První branku dal po jedenácti minutách hry, druhou ve 22. minutě a čistý hattrick slavil po půl hodině. „Dlouho jsem byl pracovně mimo republiku, takže když to šlo, byl jsem s klukama a hrál,“ vysvětluje Randa svou častou absenci. „I proto, že jsem toho letos moc neodehrál (celkem 407 minut – pozn. autora), to byl můj nejpovedenější zápas,“ svěřil se v rozhovoru Deníku.

Dal dva góly, ale arbitr mu dopřál hattrick. Pan rozhodčí se spletl, smál se

A která ze tří jeho branek byla ta nejkrásnější? „Já bych jim žádnou krásu nepřiřazoval, protože všechny padly poté, co jsem šel sám na gólmana,“ culil se. Gólů mohl přidat ještě víc, ale v 57. minutě jej trenér třemošenského mančaftu stáhl ze hřiště. „Střídal jsem, protože nemám dostatečně natrénováno, chybí mi kondice. A ten věk už také není to, co bývalo,“ vysvětluje Lukáš Randa.

Ačkoliv jeho tým vyhrál vysoko 5:1, pro oko diváka to nic lahodícího nebylo. „Bylo to první utkání jara, takže s fotbalem to nemělo příliš společného. Byli jsme ovšem lepší než soupeř, a kdybychom proměnili všechny šance, mohlo být skóre o dost výraznější,“ tvrdí dvaatřicetiletý kanonýr.

Třemošné i díky výhře patří aktuálně sedmá příčka čtrnáctičlenné soutěže. Výš ale tým nyní nemíří. „Kádr je dost jiný, než býval, takže žádné cíle do jarní části sezony bych si nejspíš nedával. Přišlo hodně mladých kluků a vše si musí teprve sednout,“ má jasno. Teď už se soustředí na další zápas, ve kterém Tatran Třemošná jede do Kralovic, kde změří síly s místní rezervou. Té patří předposlední příčka. „Kralovice musí být za tři body!“ hlásí.

