Košutka – Smíchov 2:7

Domácí podali statečný výkon. Proti favoritovi se jim povedlo dvakrát stáhnout skóre na rozdíl jedné branky. Následně se projevila větší zkušenost a kvalita Smíchova. Za domácí ozdobil zápas krásným gólem Brejcha, který se trefil nádherně z pětadvaceti metrů.Poločas: 1:3. Branky: Brejcha, Karel – Praizler 2, Lukes 2, Tříska 2, Koc.

ZČE – Letná 5:4

Divoká přestřelka přinesla devět branek. Šťastnější byli nakonec hráči Petřína, kteří udrželi těsné vedení.

Poločas: 4:2. Branky: Filmak 2, Kubík, Mašek, Levý – Rada 2, Vereščinský, Čížek.

Černice – VS 6:2

Domácí celek měl od začátku převahu, ale díky dobře hrající obraně hostů se dlouho nedokázal prosadit. Hosté hrozili z rychlých protiútoků a postupně se dostali do dvoubrankového vedení.Černicím se podařilo překonat hostující obranu až v poslední minutě prvního poločasu, kdy se z přímého kopu krásně trefil Stoilov.I po změně stran si domácí pomohli standardními situacemi. Černičtí zahrávali dokonce dva pokutové kopy, z nichž dokázal jeden zneškodnit dobře chytající brankář Vodníků Šoltys.V závěru hosté šli do rizika, otevřeli hru, čehož domácí využili k navýšení skóre na rozdíl čtyř branek.

Poločas: 1:2. Branky: Stoilov 2 (1 z PK), Mareš 2, Zeman, Havel – Pavlíček, Hrdlička.

Union – Vejprnice 1:3

V prvním poločase se hra odehrávala převážně na polovině domácího mužstva. Fotbalisté Vejprnic proměnili dvě šance a vypadalo to, že dokráčejí k pohodovému vítězství. Po změně stran se obraz hry nezměnil, ale domácí hráči se uklidnili a vyráželi častěji do rychlých protiútoků. Podařilo se jim i snížit na rozdíl jediné branky, ale drama se nekonalo. Vejprnice po pěkné kombinační akci opět navýšily skóre na rozdíl dvou tref a dovedly zápas do vítězného konce.

Poločas: 0:2. Branky: Chudý – Paul 2, Hauser.

Zbývající program 2. kola: středa od 18.00: Vejprnice – Černice, Letná – Union, Smíchov – ZČE, volno má Senco.

