V Mantově si tak zahráli takové legendy jako Antonín Panenka, Karol Dobiáš, Milan Škoda nejst., Vladimír Hruška, Zdeněk Hruška a další.

„Byl to zážitek. Přijely hvězdy, které vyhráli titul v roce 1983, kdy jsem Bohemce začal fandit. Všichni jsme si to užili,“ říká hrající trenér Mantova Lubomír Housar, který zavzpomínal, jak domlouval celý zápas.

„Dostal jsem číslo na eshopu Bohemky na Antonína Panenku. Komunikace byla úplně bezproblémová, rychle jsme se domluvili na všech podmínkách ohledně zápasu. Asi můžu říct, že nás to stálo 25 tisíc, z čehož 20 tisíc šlo na charitu a zbytek na náklady staré gardy,“ prozradil Housar.

Mantov, který hraje nejnižší III: třídu na jihu Plzeňska, prohrál tehdy přátelský zápas 3:7. „Po zápase s námi všichni poseděli. Líbilo se jim u nás, byli jako místní. Navíc jsem byl strašně rád, že jsem si jako velký fanoušek Bohemky mohl za ni zahrát jeden poločas. Dokonce jsem vstřelil i branku, což se se mnou poté táhlo u nás hodně dlouho,“ dodává s úsměvem mantovský patriot.

Ve hře byly dle jeho slov i jiné týmy.

„Nechtěli jsme zrovna plzeňskou Viktorku, protože ta hraje v našem kraji poměrně často. Zkoušeli jsme i starou gardu pražské Slavie, ale odtamtud nám nepřišla vůbec žádná odpověď. Už jednou u nás byl Real Top Praha, tak tam jsme také nevolali. Nakonec jsem zkusil Bohemku, která vyšla, za což jsem rád," říká velký fanoušek pražských klokanů.

Fotbalisté Mantova se v roce 2017 utkali se starou gardou Bohemians 1905Zdroj: archiv Lubomíra Housara

V malé obci se pomalu chystá navíc další slavností zápas.

„Příští rok budeme zase slavit, a to 75 let klubu a 750 let obce. Chystáme zase nějaký obdobný zápas. Něco už máme rozjednáno, tak uvidíme, jak to dopadne," pokračuje Lubomír Housar.

Před sezonou měl Mantov navíc starosti, aby vůbec poskládal kádr na novou sezonu.

„Měli jsme velké problémy to dát nějak dohromady. Nakonec se nám to povedlo nějak složit. Podobné problémy měly ale i ostatní kluby. Například Líšiná hrála jeden zápas pouze v desíti. Není to vůbec jednoduché. Hráče odjinud navíc není lehké přilákat, protože dneska mají už hodně na výběr. A vybírají si i například podle kvality trávníku, kde bohužel my zaostáváme. Nemáme umělé zavlažování a ani není možné ho u nás zavést," vysvětloval Lubomír Housar.