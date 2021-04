Vítěz se může těšit na odměnu a hlavně získá titul a novinovou plaketu. Být nejpopulárnějším fotbalistou okresu, to je přece obrovské lákadlo.

Samotná soutěž se na webu Plzeňského deníku rozjela formou ankety 30. března a potrvá přesně měsíc. Hlasování bude ukončeno 30. dubna.

O titul zápolí jedenáct aktivních borců z výkonnostního fotbalu. Základní výběr deseti jmen provedli reportéři Deníku na základě konzultací s lokálními funkcionáři, zbývajícího hráče v uplynulých dnech nominovali čtenáři.

Start hlasování: 30. března 2021 00:01. Konec hlasování: 30. dubna 2021 23:59. Ceny pro vítěze: titul Nejpopulárnější fotbalista okresu, unikátní novinová plaketa od Deníku a volná sázenka na 1000 korun od Fortuny.

Vybraná jedenáctka hráčů

Tomáš Arzberger (Přeštice): V ambiciózním celku má na starosti branky, v letošní sezoně jich vstřelil dosud osm.

Zdeněk Šimáně (Petřín): Šikovné útočné křídlo zvolil sám tým Petřína nejlepším fotbalistou klubu v uplynulém roce.

Dušan Künstner (Doubravka): O tom, že si doubravecký štírek rozumí s míčem, potvrzuje i ve futsalovém Interobalu.

Lukáš Kramer (Vejprnice): Patří k hlavním tahounům Vejprnic, v letošním ročníku vstřelil 7 branek.

Martin Knakal (Zruč): Ve své kariéře toho prošel hodně. Jedna z největší person v krajském přeboru.

Michal Bublík (Bolevec): Je duší celku z Prokopávky, za nižve 42 letech nadále hraje, k tomu i trénuje a dělá sekretáře.

Ondřej Kotrnoch (Lhota): Rychlonohé křídlo, jehož zdobí jedovatá střela. Zároveň však týmový hráč, kterého si ve Lhotě cení.

Patrik Eger (Černice): V útoku se hra Černic točí kolem tohoto ofenzivního záložníka, na něhož si musí dávat obrany soupeře pořádný pozor.

Tomáš Nekola (Žákava): Obávaný střelec to zkoušel v divizních Klatovech, odkud se však vrátil do A třídy, kde táhne svými góly Žákavu.

Jiří Multrus (Chotěšov): Obounohý technický fotbalista. Zdobí ho především výborná střela ze střední vzdálenosti.

Stanislav Schejbal (Zbůch): Ve Zbůchu se na svého kanonýra mohou spolehnout, v letošní sezoně pálil dosud 13 krát do černého a vede tabulku střelců v okrese Plzeň-sever.