Po roce je to tady zase. S blížícím se koncem roku si pro vás Deník připravil anketu o nejoblíbenější (nebo nejsympatičtější) amatérský fotbalový klub Plzeňska za rok 2023. Nerozhoduje pouze úroveň soutěže, ve které klub nastupuje. Stejně tak ani dosažené výsledky…

Hlasujte pro nejoblíbenější klub Plzeňska za rok 2023. | Foto: Deník/Martin Mangl

Mezi další aspekty pro hlasování patří třeba fanouškovská základna, práce s mládeží, aktivita jednotlivých klubů i v mimofotbalové sféře, na sociálních sítích, ale i kvalita občerstvení na stadionu či atmosféra během fotbalových mačů. Zkrátka: rozhoduje vše, na co si jen vzpomenete.

V anketě můžete hlasovat pro kluby, které mají v dospělých soutěžích (v aktuální sezoně) alespoň jeden tým. Kdo se stane vítězem? Hlasovat můžete pro svého favorita až do 31. ledna 2024. Zatímco na Klatovsku, Domažlicku, Rokycansku a Tachovsku postoupí do krajského finále trojice nejlepších týmů, na Plzeňsku (který jsme tentokrát nerozdělili na okresy město, jih a sever) do finále postoupí hned dvanáctka nejlepších klubů. Ve finále pak budou čtenáři hlasovat o nejlepší klub Plzeňského kraje. Loňské vítězství v anketě obhajuje klub FK Okula Nýrsko, který získal krásný pohár.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zdroj: Aneta Kalivodová