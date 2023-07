Dlouhou dobu pouze trénovali, ale v neděli odehráli svoje první přípravné utkání před startem nového ročníku krajského přeboru, který začíná už za necelé dva týdny. Fotbalisté TJ Zruč ale pod vedením trenéra Jana Krause zápas na hřišti Slovanu Plzeň, který se naopak připravuje na nováčkovskou sezonu ve druhé nejvyšší krajské soutěži, výsledkově nezvládli. Slovan zajímavý souboj před svými fanoušky vyhrál 3:1.

Fotbalisté TJ Zruč (modří), archivní snímek. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Prohráli jsme 1:3, ale zápas splnil to, co jsem od něj očekával. Zkoušeli jsme nové hráče, různé herní varianty a prvky, to byl hlavní cíl tohoto zápasu," konstatoval trenér Jan Kraus. „Nové hráče jsem viděl a zápas mi přinesl mnoho poznatků do další práce. Musím ovšem pochválit i Spoje (Slovan Plzeň - pozn. autora), které mají velice kvalitní tým," doplnil trenér. Fotbalisté Zruče začínají nový ročník mezi elitou kraje v pátek 4. srpna od 18 hodin na hřišti SK Petřín Plzeň, kde změří síly s domácí favorizovanou rezervou. Ještě předtím by však sedmý tým loňské sezony měl absolvovat generálku s TJ Přeštice.

