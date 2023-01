Druhým, spíš ryze interním cílem, je stabilizace kádru a jeho omlazovací kůra. „Jednoznačně. V zimní přípravě, kterou začínáme až týden, chceme začlenit do kádru mladé kluky. Tým chceme celkově omladit, to je priorita, protože bez mladých hráčů by byla budoucnost ztracená," míní ostřílený kormidelník. „Mladí kluci, kteří u nás ve Zruči jsou, rozhodně mají potenciál," má jasno.

Fotbalisté TJ Zruč (hráči v modrých dresech), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda

V týmu v zimě skončil zkušený brankář Václav Klik, který má z rodinných důvodů namířeno do Chrástu, a tak ve Zruči hledají hlavně druhého gólmana. „Protože hrát pouze s jedním je celkem riskantní. Hledáme, jednáme, ale zatím není nic jisté. Aktuálně platí, že jediným brankářem áčka je Kuba Fořt, který má sice velkou kvalitu, ale byl by na to úplně sám" říká trenér fotbalistů TJ Zruč.

Rapid kosí zranění. Posily? Kádr potřebujeme doplnit, uvědomuje si trenér Šimsa

A co potvrzené příchody? Vůbec nic. Není třeba. „Chceme dávat šanci našim mladým hráčům," zdůraznil Kraus to, co už na začátku svého povídání předeslal. V zimní přípravě sehrají jeho svěřenci hned čtyři přátelské duely, ve kterých budou ladit formu na kvapíkovým tempem blížící se jarní část přeboru.

Fotbalisté TJ Zruč (hráči v modrých dresech), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda

„Máme tam Chlumčany, Chrást. Teď z hlavy nevím, ale myslím si, že i Chotíkov nebo Malesice. Já hlavně doufám, že se nebude opakovat to, co v létě, kdy si kluci odjeli na dovolenou a my neměli s kým hrát a vlastně ani trénovat. Věřím, že přípravu budou brát všichni vážně, a že nakonec budeme dobře nachystaní na druhou polovinu sezony," vyslovil Kraus své přání.

„Přesto tam je jeden víkend, kdy hráči, kteří mají rodiny, budou pryč. Jsou totiž jarní prázdniny, ale tohle já chápu. Možná, že jsem i rád, protože budu mít šanci vidět mladíky v plné kráse alespoň v jednom celém zápase," dodal s úsměvem.

Chceme zapojit mladíky, říká klatovský kouč Hoffmann před startem zimní přípravy