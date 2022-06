Nemusíte být zrovna matematici, abyste si spočítali, jak dlouho se nehrálo. Jenomže ani to není záminka k tomu, aby se ve fotbale, stejně jako v hokeji, zavedl čistý čas. Alespoň pro fotbalisty z Plzeňského kraje, kteří se na toto téma vyjádřili. Proč? Důvodů je několik. „Hrát čistých 90 minut? Jsme na to fyzicky připraveni? Já osobně třeba ne,“ směje se Martin Kalný, fotbalista rezervního týmu TJ Sušice hrajícího okresní přebor.

Pro zanechání stávajícího systému je také kapitán divizního SK Klatovy 1898 Milan Mészáros, jenž si sice uvědomuje neduhy současného fotbalu, ale neměnil by. „Čistý čas ve fotbale? Já toho úplně nejsem zastáncem. Ano, jasně: fotbal je bohužel takový, že jedno či druhé mužstvo zdržuje, když v zápase zrovna vede, ale neumím si představit, jak by zavedení čistého času fungovalo například v nižších soutěžích,“ tvrdí zkušený fotbalista třetího týmu divize A.

Jednoduchý recept na vymýcení zdržování hry má fotbalista Přeštic David Štípek. Zavedení čistého času k tomu ale vůbec nepotřebuje. „Za mě bych ponechal 90 minut a řešil spíš to, ať se urychlí používání videa a nebo ať se VAR používá jen v rozhodujících momentech,“ má jasno třicetiletý bývalý ligový fotbalista, jenž s Viktorií Plzeň slavil v sezoně 2012/2013 mistrovský titul.

„Co se týče zdržování, tak já bych hned trestal kartami. Pak už nikdo zdržovat nebude, nebo jen málo. Ale čistý čas bych ve fotbale určitě nezaváděl,“ apeluje.

Proti zavedení čistého času ve fotbale je rovněž Robert Vágner, bývalý ligový fotbalista Plzně či pražské Slavie. „Ať se hraje jako teď a rozhodčí nastaví třeba deset nebo dvanáct minut, v Anglii je to běžné. U nás rozhodčí nastaví čtyři nebo pět minut a každý se diví, jak se hodně nastavuje, přitom se třeba nehraje čtvrt hodiny,“ říká Vágner. „Při čistém času by zápas byl strašně zdlouhavý – zastavování času při autu, odkopu od brány nebo když hráč leží na trávníku. Utkání by se mohlo prodloužit třeba až o čtyři hodiny. Fotbal s čistým časem by už nebyl fotbalem a osobně si myslím, že by to ani nebavilo lidi,“ domnívá se.

Očima rozhodčího Václava Duška

„Jsem jako člověk konzerva, takže má-li něco nějakou tradici, změnám příliš nefandím. Čistý čas patří k hokeji a hrubý zase k fotbalu. Skutečnosti, že se ve fotbale občas čistý čas utkání smrskne na třetinu hrubého času, mají svůj původ. Ve výkonnostním fotbale takové problémy zatím nemáme.



Samozřejmě: když jeden tým vede, snaží se zdržovat, dělá to asi většina družstev, ale pak záleží na rozhodčím, co komu dovolí. A o přístupu rozhodčího je to vždy. Příklady vidíme mnohdy v naší nejvyšší soutěži. Zatímco někdy si rozhodčí dovede získat respekt a poradit si vlastní zodpovědností a zkušenostmi i ve složitých situacích bez pomoci VAR, jindy je jiný rozhodčí tak trochu alibista, bojí se rozhodnout a spoléhá na video jako jakousi pojistku, u které si může svá rozhodnutí ověřovat. A to pak samozřejmě stojí čas a kazí úroveň fotbalu. VAR byl pro fotbal nedávno také novinka, které jsem úplně nefandil, ale musím uznat, že když se správně a efektivně používá, a to pouze ve zcela zásadních situacích, má svůj přínos.



V čistém času ale tento přínos nevidím. Z mého pohledu čistý čas do fotbalu nepatří a udělal by z něj úplně jiný sport.“



Václav Dušek je fotbalovým rozhodčím a členem VV OFS Klatovy

