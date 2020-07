Petřín svého protivníka přetlačil a měsíční přípravné období před startem nového ročníku FORTUNA divize A zahájil úspěšně. „Mám z vítězství pochopitelně radost. Za prvé jsme soupeři vrátili porážku z Memoriálu a za druhé jsme ho vlastně konečně porazili. S devatenáctkou Viktorie se totiž v poslední letech utkáváme celkem pravidelně a teprve poprvé jsme zvítězili. Každá série jednou končí a jsem moc rád, že to bylo teď,“ kvitoval trenér vítězného týmu Radek Vodrážka, jemuž v zápase chybělo hned několik hráčů.

Zdroj: facebook SK Petřín Plzeň

„Je to tak. K dispozici nemáme Demetera, který je v Domažlicích, nebo Provoda, jenž zatím zůstává v Králově Dvoře. Nehráli ani Vohrna či Lisý. Ale ani soupeř nebyl v plné palbě, ve čtvrtek hrál totiž přátelské utkání v Lipsku (2:2 – pozn. autora). O naší výhře samozřejmě rozhodly góly, ale řekl bych, že jsme byli o trošku lepším týmem. Duely s Viktorkou jsou vždycky velmi kvalitní a přínosné a i tento zápas měl koule. A to ještě oba týmy neproměnily penaltu,“ usmíval se petřínský lodivod.

Jak už bývá zvykem, Petřín během zimních či letních příprav hraje hodně zápasů. A jinak tomu není ani teď. Před prvním divizním kolem proti chebské Hvězdě čeká tradiční klub ze Slovan porce několika soubojů.

„Máme ale velmi široký kádr, takže dáme opět šanci všem. V konečném zúčtování to vyjde tak, že si každý hráč zahraje maximálně tři zápasy, což už není až tak velký počet. O ideální sestavě na mistrovské zápasy už začínáme mít jasněji, koneckonců, měli jsme na to celé jaro, ve kterém jsme kromě Memoriálu Matěje Strejčka odehráli řadu dalších zápasů. Chceme se teď připravit na to, abychom dobře zvládli první podzimní kolo. Neradi bychom, aby se opakovala situace z loňska, kdy jsme nezachytili úvod a pak všechno těžko doháněli,“ uzavřel Radek Vodrážka.

Další utkání čeká jeho družinu v pátek od šesti hodin odpoledne na Rapidu, o den později se Petřín představí ve Vejprnicích. Tento zápas začíná v 10.30 hodin.