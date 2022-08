Chodové by rádi navázali na úvodní dvě kola, která zvládli za tři body, i středeční bitvu 1. kola MOL Cupu, ve kterém v prodloužení doma nakonec porazili Králův Dvůr 2:1, přestože inkasovali již po padesáti vteřinách hry.

„Musíme si tentokrát pohlídat začátek, protože v Budějovicích by to mohl být průšvih,“ uvědomuje si trenér Jiskry Pavel Vaigl, který svým hráčům po pohárovém utkání naordinoval volno. „Potřebovali jsme zregenerovat, trošku si odpočinout a nabrat nové síly,“ vysvětlil zkušený lodivod svůj tah.

Fotbalisté domažlické Jiskry míří do Českých Budějovic.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A co od sobotního střetu očekává? „Rozhodně to nebude jednoduché utkání, protože Budějovice teď venku vyhrály (v Hostouni 2:1 – pozn. autora) a mají velmi dobrý a mladý tým. Když tam neprohrajeme, tak asi také dobré, ale my tam rozhodně budeme hrát na vítězství,“ slibuje Vaigl fanouškům.

„To, že nás čeká ranní vstávání a cestování, to nehraje úplně pro nás,“ poukazuje zase stoper David Limberský na fakt, že Jiskru čekají přes dvě hodiny cesty a začátek utkání už v 10.30 hodin. „Ale věřím, že budeme nachystaní."

Soupeř z jihu republiky v sobotu čeká také na fotbalisty Přeštic, a sice Písek. Svěřenci trenéra Stanislava Purkarta sice ve středu oslavili postup v MOL Cupu, ale o uplynulém víkendu prohráli v Králově Dvoře 1:4.

Přeštice (žlutí) hostí Písek.Zdroj: Jan Škrle

„Určitě jsme nebyli horší. Byli jsme častěji na míči a měli i šance, ale v defenzivě jsme byli v některých situacích až příliš lehkovážní. To, co nám procházelo předtím v divizi, soupeři v ČFL zkrátka hned potrestají. To musíme zlepšit,“ ví dvaapadesátiletý Stanislav Purkart, kouč Přeštic.

Také v divizi dojde na nesmírně atraktivní souboje týmů ze sousedních krajů. Český Krumlov už v sobotu dopoledne doma přivítá Klatovy, Doubravka jede do Katovic, plzeňský Petřín hostí Soběslav a nováček – béčko Domažlic – vyzve Lom, aktuálně vedoucí tým tabulky. Kdo se bude po víkendu radovat?

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.30: Č. Budějovice B – Domažlice, 14.30: Přeštice – Písek, neděle 10.15: Admira Praha – Viktoria Plzeň B.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Soběslav, Mariánské Lázně – Horní Bříza, 10.30: Český Krumlov – Klatovy, 17.00: Katovice – Doubravka, Rokycany – Aritma Praha, neděle 10.30: Jiskra Domažlice B – Lom.



Krajský přebor – pátek 18.00: Petřín Plzeň B – Mýto, sobota 10.00: Chotíkov – Zruč, 17.00: Tachov – Černice, 18.00: Rapid Plzeň – Lhota, Vejprnice – Staňkov, Nepomuk – Radnice, Nýrsko – Tlumačov, neděle 18.00: Holýšov – Stříbro.



I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Luby, 16.00: H. Týn – Sušice, Mochtín – Smíchov, 18.00: Chlumčany – Žákava, Kaznějov – Košutka, Křimice – Dl. Újezd, neděle 16.00: Malesice – Bolevec, 18.00: Rokycany B – Přeštice B.



I. B třída, skupina A – sobota 18.00: Planá – Bor, Krchleby – Tlučná, Chodský Újezd – Postřekov, neděle 10.15: Bělá nad Radbuzou – Mrákov, 15.00: Klenčí – Kdyně, Chodov – Meclov, 16.00: Koloveč – Vejprnice B.



I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Pačejov – Měcholupy, 17.00: Svéradice – Strážov, 18.00: Dobřany – Štěnovice, neděle 16.00: Klatovy B – Blovice, 17.00: Chanovice – Losiná, Bolešiny – Hrádek, Horažďovice – Chotěšov.



I. B třída, skupina C – sobota 15.00: Zbiroh – Dýšina, 18.00: Město Touškov – Plasy, neděle 10.30: Příkosice – Volduchy, 17.00: Zruč B – Úněšov, Mladotice – Radnice B, 18.00: Chrást – Slovan Plzeň, Mýto B – Kozolupy.

