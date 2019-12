Fotbalisté domažlického béčka měli pod vedením hrajícího trenéra Pavla Javorského báječný podzim, ve kterém nebodovali pouze ve dvou případech – v Chotěšově proti Lhotě a v okresním derby na půdě Tlumačova, které mimochodem sledovala nejvyšší podzimní návštěva v bojích mezi krajskou elitou – 360 diváků.

„Obě porážky mě hodně mrzí. Ve Lhotě jsme prohráli trochu nešťastně, spálili jsme tam řadu šancí, ale utkání v Tlumačově nám hrubě nevyšlo. Tam jsme po velice špatném výkonu, zejména v prvním poločase, nakonec prohráli 1:3,“ ohlíží se trenér Jiskry Pavel Javorský, který je ale jinak s podzimem pochopitelně velice spokojený.

„První velký cíl, který jsme si před začátkem sezony dali, jsme splnili. Vedeme krajský přebor. Celkově podzim hodnotím jako úspěšný z herního hlediska i počtu získaných bodů. Jsem rád, že poté, co se v Domažlicích vyměnil realizační tým, si všechno sedlo a fungovalo. Samozřejmě, že chyby se vždycky najdou, je to fotbal, jsme lidi. Alespoň však víme, na čem ještě v budoucnu musíme zapracovat,“ má jasno domažlický lodivod.

Z DOMAŽLICKÉ PŮDY SE BODY NEVOZILY

Chodové na podzim zářili doma i venku. Před vlastními fanoušky byli naprosto famózní, neztratili totiž ani jeden bod. „Máme tým a hlavně styl hry založený na rychlé kombinaci. Soupeře se snažíme uběhat, roztáhnout. K tomu nám hřiště u nás v Domažlicích dost pomáhá. Je velké, rovné, s kvalitní trávou,“ vysvětlil Javorský.

„Naopak nám zatím nesedí moc zápasy na malých hřištích a hlavně proti týmům, které v uvozovkách moc fotbal hrát nechtějí a zakládají si spíše na bojovnosti a důrazu. Tam vidím naší slabinu, na to se musíme v zimě zaměřit. Na síle a důrazu,“ doplnil svou odpověď.

Javorský zažil v roli hrajícího trenéra premiérový půlrok. A evidentně si vedl více než dobře. „Pořád je to pro mě nová úloha, která má své klady i zápory. Získávám zkušenosti. Něco málo jsem řešil i s ostatními, třeba s Petrem Kučerou, který vede Chotíkov ze stejné pozice. S asistentem Romanem Pekhartem si ale dost navzájem pomáháme. Něco vidím lépe ze hřiště já, něco jiného zase on z lavičky. Zatím to ale funguje to a jsem za to moc rád. Není třeba něco měnit,“ tvrdí.

HLAVNÍ JE TÝM

V čele nejdůležitějšího týmového ukazatele, a sice kolonce získaných bodů, vedou přebor Plzeňského kraje Domažlice. A v tabulce střelců je po patnácti zápasech na první příčce také člen rezervy třetiligové Jiskry. Kdo? Přece Pavel Javorský, jenž v první polovině sezony nasázel třináct branek.

„Je to asi poprvé v životě, co po podzimu vedu tabulku střelců. Během své kariéry jsem byl vždycky hráč, který kromě útočení také hodně bránil. Je to samozřejmě příjemný pocit a vážím si toho, ale nikdy jsem nebyl ani nebudu sběratelem nějakých osobních statistik. Jsem rád, že tým vyhrává, a když bude dávat góly někdo jiný, vůbec mi to nebude vadit,“ culí se skromný fotbalista.

Benfika, jak se mladému výběru z Chodska říká, má skvěle našlápnuto. A na jaře může klidně pomýšlet na postup o patro výš. „Řeknu to trošku diplomaticky, protože v současnosti na to neumím úplně přesně odpovědět. Náš cíl se nemění, krajský přebor chceme vyhrát, ale co bude dál, teď neřešíme. Samozřejmě, že každý hráč chce hrát co nejvýše, ale postup do divize by byl velkým skokem z hlediska hráčské kvality i z hlediska financí. Tak i tak, je teď předčasné tyhle starosti řešit. Před námi je ještě celé jaro, které bývá daleko těžší,“ myslí si dvaatřicetileté srdce domažlického týmu.