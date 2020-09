„Chceme vrátit fotbal v Tachově tam, kam patří,“ nechal se slyšet devatenáctiletý brankář Petr Landrgott. A sobotní demolice soka z Nečtin jeho slova potvrzuje.

„Vůbec jsme nevěděli, co od tohoto zápasu očekávat, protože soupeř měl dosavadní výsledky jako na houpačce. Ale musím říct, že jsme v zápase dominovali. Od začátku jsme byli lepší a po zásluze zvítězili,“ hodnotil zápas pro Deník kapitán Tachova Jan Viterna, jenž se do tradičního západočeského klubu vrátil po loňské sezoně ze Studánky. „Poté, co se v Tachově odhlásila divize a přihlásil okres, mi volali z Tachova, jestli bych se nechtěl vrátit. Já jim to přislíbil, a tak jsem tady,“ prozradil.

Start do soutěže tedy vyšel tachovským fotbalistům na jedničku s hvězdičkou. Viterna ale krotí euforii. „Naše výsledky jsou skvělé a možná až překvapující, ale rozhodně bych to nepřeceňoval. Při vší úctě k soupeřům, zatím jsme nepotkali tým z horních pater tabulky. Až další zápasy ukážou, jak na to jsme,“ říká fotbalista.

Další bitva o body čeká Viternu a jeho spoluhráče v neděli na půdě Postřekova. „Myslím si, že nás čeká zatím nejtěžší zápas podzimu. Už když jsem hrál vloni za Studánku, Postřekov byl velice kvalitní. Určitě to bude boj a tolik gólů jako teď nedáme. Ale když k zápasu přistoupíme zodpovědně, měli bychom zvítězit,“ míní. „Jinak to ani nejde. Cíle máme jasné. Chceme soutěž vyhrát a postoupit, takže musíme zvládat i těžší zápasy,“ uzavřel Jan Viterna.