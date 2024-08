Fotbalisté Viktorie Plzeň se vydali v úterý večer do Skotska k pohárové odvetě s Heart of Midlothian. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Fotbalisté Viktorie Plzeň vyrazili vstříc další misi na evropské scéně, poprvé v pohárové historii budou hrát ve Skotsku. Tentokrát odletěli netradičně už v úterý do Edinburghu, kde se ve čtvrtek rozhodne o tom, jestli na podzim budou hrát hlavní fázi Evropské či Konferenční ligy.

„Čeká nás velký zápas, protože atmosféra na stadionu Hearts bývá neuvěřitelná. Viděli jsme jejich zápas s Rangers, všichni hráči se na to těší. Očekáváme, že od soupeře to bude malinko jiné než v Plzni. Předpokládám, že se do nás budou víc tlačit, musíme se s tím popasovat,“ prohlásil v odletové hale ruzyňského letiště Marek Bakoš, jeden z asistentů hlavního kouče Miroslava Koubka.

Viktoriáni letěli do Skotska s relativně chladnou hlavou, podzim v pohárové Evropě si zajistili už postupem přes ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih ve 3. předkole. Lépe rozehrané mají i play-off Evropské ligy s Heart of Midlothian, s třetím celkem minulého ročníku skotské ligy vyhráli první zápas doma 1:0 vlastní brankou soupeře v nastavení.

„Ve fotbale nic neznamená, když vedete o gól,“ zdůrazňoval plzeňský kouč Miroslav Koubek už před domácí odvetou s Kryvbasem a stejná slova lze použít i tentokrát. Zvlášť když budou hrát odvetu na hřišti soupeře. Na Tynecastle Stadium je čeká bouřlivá atmosféra, v hledišti bude téměř dvacet tisíc lidí, mezi nimi i skupinka z Plzně. „Uděláme všechno, abychom to ve Skotsku zvládli,“ slíbil zkušený kouč Viktorie minulý týden.

To ještě netušil, že bude v odvetě postrádat klíčového obránce Robina Hranáče, jenž přestoupil do německého Hoffenheimu. „Realita je taková, že Robin odešel. Pro nás je teď úkol nahradit ho,“ okomentoval Marek Bakoš odchod jednoho z klíčových hráčů. O tom, kdo reprezentačního stopera ve čtvrtek nahradí, konkrétní být nechtěl. „Je tam více možností, postupně se to vyjasnívá,“ řekl pouze plzeňský asistent.

Logickou volbou by byla zkušený Lukáš Hejda, ale se teprve pozvolna zotavuje po zranění. Stejně jako mladý Jan Paluska, ale ten už hrál za béčko ve třetí lize, a další mladík Václav Míka také, Na šanci čeká i vytáhlý senegalský stoper Cory Séne, jenž přišel v létě z rakouského Lafnitzu.

Nebo se také může realizační tým vrátit v variantě se čtyřmi obránci – Dweh s Jemelkou na stoperu a na krajích Havel a Brazilec Cadu. Nejpravděpodobněji se ale jeví, že se do stoperské trojice zatáhne zkušný Milan Havel. "V přípravě jsem si to vyzkoušel," říkal novinářům při odletu do Skotska. Víc prozradit nechtěl.

Viktoriáni si v úterý odpoledne ještě zatrénovali doma v Plzni, pak vyrazili autobusem do Prahy, odkud po osmé večer vyrazili do skotské metropole Edinburghu. Tam bylo o hodinu méně než v Česku, ale i tak zamířili rovnou na hotel. Předzápasový trénink je čeká až ve středu vpodvečer.