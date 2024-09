Fotbalisté Viktorie Plzeň se vydali v úterý večer do Skotska k pohárové odvetě s Heart of Midlothian. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Fotbalisté Viktorie Plzeň znají přesný jízdní řád hlavní Evropské ligy. Začnou koncem září ve Frankfurtu, do Německa pojedou ještě jednou k zápasu s Dynamem Kyjev do Hamburku. Zlatým hřebem bude 12. prosince v Doosan Areně utkání s Manchesterem United.

Netradiční vánoční dárek v podobě domácího zápasu se slavným Manchesterem United dostanou fanoušci plzeňské Viktorie. Hrát se bude 12. prosince od 18.45 hodin a svěřenci trenéra Miroslava Koubka tím uzavřou kalendářní rok na evropské scéně.

„Je to skvělý dárek pro naše fanoušky a bude to nepochybně fotbalový svátek,“ uvedl plzeňský trenér Miroslav Koubek ve vyjádření k losu. „Manchester nepřijíždí každý rok, takže je to na tom losu asi to nejatraktivnější,“ doplnil kouč Viktorie, který včera oslavil 73. narozeniny.

Podobná slova o trojnásobném vítězi Champions League a šampionem Evropské ligy z roku 2017 volil i kapitán Lukáš Kalvach.

„Vysněné United máme doma, což je super pro naše fanoušky. Na to se těším asi nejvíc, to je největší jméno,“ prohlásil 29letý fotbalista, jenž se v závěru minulého týdne dočkal po dvou letech pozvánky do českého národního týmu.

Ale pojďme zpátky k účasti plzeňské Viktorie v Evropské lize. Před utkáním s Manchesterm United budou mít v v hlavní fázi Evropské ligy odehráno pět zápasů. Začínají už za necelý měsíc 26. října na hřišti německého Eintrachtu Frankfurt, který jim jen tak mimochodem v sobotu otestoval bývalý spoluhráč Robin Hranáč.

Po přestávce naskočil v dresu Hoffenheimu ke svojí bundesligové premiéře za Tima Drexlera, to už jeho tým prohrával 0:2, aby nakonec padl 1:3.

Poprvé v plzeňské Doosan Areně se viktoriáni představí 3. října, kdy přijede bulharský šampion Ludogorec Razgrad. Ten zase pro změnu v minulosti vedl explzeňský kouč Pavel Vrba a na Balkáně s ním byl i Zdeněk Bečka, současný asistent Plzně.

Ještě v říjnu poletí také do Soluně, v listopadu hostí Real Sociedad San Sebastina a do Hamburku pocestují k utkání s Dynamem Kyjev.

Po Novém roce je pak čeká ještě doma bruselský Anderlech a výjezd na horkou baskickou půdu do Bilbaa.

„Všichni soupeři jsou zajímaví, ale i hratelní. Je na nás, abychom předvedli co nejlepší výkony a udělali nějaké body,“ pronesl Kalvach.

V novém formátu, hraném jako jedna ligová soutěž, projde do vyřazovací fáze 24 z 36 účastníků. „Evropská liga nenabízí snadné soupeře. Španělské týmy, bundesliga, horké prostředí v Řecku. Všechno to jsou velké výzvy, musíme se na to perfektně připravit,“ doplnil plzeňského kapitána trenér Koubek.

Uvidíme, nakolik se mu to podaří…