Navzdory tomu, že byl sobotní zápas fotbalové Chance ligy s Teplicemi odložený, vyslala plzeňská Viktoria směrem ke svým fanouškům pozitivní zprávu. Na úvodní zápas Evropské ligy, který se hraje ve čtvrtek 25. září od 21 hodin na hřišti německého Eintrachtu Frankfurt, zprostředkuje dopravu několika autobusy, aby umožnil příznivcům co nejpohodlnější cestu do města nad Mohanem.

„V tuto chvíli máme k dispozici osm autobusů, které vypravují společnosti DATA Expres a Inex. Fanoušci si budou moci zakoupit na Ticketpointu Doosan Areny voucher do autobusu, který bude při nástupu platit jako jízdenka. Jednotlivé autobusy se budou plnit postupně a v případě velkého zájmu se budeme snažit o navýšení kapacity,“ upřesnil mluvčí klubu Václav Hanzlík.

„Frankfurt je poměrně blízko, pro fanoušky ideální možnost na výjezd. Určitě bych všechny pozval, aby jeli s námi a těšíme se na jejich support,“ vzkázal váhajícím fanouškům Viktorie plzeňský kapitán Lukáš Kalvach.

Vstupenky na utkání ve Frankfurtu jsou v prodeji od čtvrtka a měl by jich být dostatek. Deutsche Bank Park Stadion, kde hraje Eintracht svoje domácí zápasy, má kapacitu 58 000 diváků a pro fanoušky plzeňské Viktorie je vyčleněný sektor na spodním i horním ochozu. Ten spodní je určený aktivním fanouškům (Sektor-P) a dalším, kteří se chtějí přidat ke kotelníkům. Lístek na stání je za 380 Kč. Horní ochoz je k sezení za 900 Kč.

Nyní si fanoušci mohou ke vstupenkám přikoupit i jízdenku na autobusovou dopravu přímo do Frankfurtu a zpět. Odjezd klubových autobusů bude v den utkání (26. září) v 7.00 od Rychtářky, příjezd do německého města je plánovaný hodinu po poledni a následuje až do začátku zápasu individuální program. Zpět do Plzně se pak budou autobusy vracet bezprostředně po skončení utkání. Cena jízdenky je 1000 Kč na osobu, platit lze jen v hotovosti. Voucher je určený pouze pro držitele vstupenek a slouží pro cestu tam i zpět, proto je potřeba si ho pečlivě uschovat.

„U nákupu voucheru požádáme fanoušky, aby nám poskytli jméno, příjmení a telefonní číslo na každého cestujícího. Pak budeme moci lépe řešit případné organizační náležitosti,“ doplnil mluvčí klubu.