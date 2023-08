A osud tomu chtěl, že hned v prvním kole museli Plzeňané do nedaleké Tlučné, kde v červnové baráži padli 0:2. Gól sice nevstřelili ani tentokrát, ale brali bod za bezbrankovou remízu. „Docela dobrý výkon, hráli jsme líp než jsem čekal, jsem spokojený," pousmál se hrající trenér Bolevce Michal Bublík, který pro první soutěžní zápas nové sezony malinko pozměnil sestavu.

„Zaprvé nás bylo hodně málo, měli jsme pouze jednoho hráče na střídání, a pak… my starší jsme šli dozadu a mladíky jsme poslali dopředu," poukázal. Proč? Důvod je celkem prostý. „Aby se mladí otrkali, získávali zkušenosti, zkusili si něco sami vymyslet a nespoléhali jen na nás, zkušenější," vysvětlil.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Bolevecký trenér byl před zápasem bod bral, ale po něm byl trošku zklamaný. „Asi jsme o dva body přišli," tvrdil. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem, dominovali jsme na balonu, vytvářeli si šance, měli střely, ale trápili jsme se v koncovce," pokrčil rameny. „Ve druhé půli se hra vyrovnala, ale i tak jsme si vypracovali čtyři gólové příležitosti, zatímco domácí hrozili pouze z brejků," popsal obraz hry v zajímavém, ale jinak bezbrankovém zápase.

S prvním bodem do tabulky byl naopak spokojený domácí trenér Tlučné Michal Vašák. „My jsme asi na víc než na bod tentokrát neměli. Bereme ho a odrazíme se od něho dál,“ hlásil tlučenský trenér Michal Vašák, který mužstvo vede společně se starším bratrem Miroslavem, bývalým hráčem Škody Plzeň.

„Nevstoupili jsme do zápasu podle našich představ, nedařilo se nám a soupeř se dostal do tlaku. Bolevec byl v první půli aktivnější, hrozil hlavně po standardkách,“ říkal kouč Tlučné a pochválil zejména gólmana Jakuba Mudru, který zaskočil na poslední chvíli, protože oba stabilní brankáři byli na dovolené.

„Vytrhl nám trn z paty. A hlavně nás několikrát podržel. Paradoxně ve druhé půli, kdy jsme zlepšili mezihru a měli i nějaké náznaky šancí, šel na něho sám hráč soupeře a on to vytáhl,“ vyzdvihl trenér Tlučné svého gólmana.

Tlučná (červení) hrála s Bolevcem (černé dresy) 0:0.Zdroj: archiv Deníku

Pro jeho tým to byl první zápas po postupu do I. A třídy, tým se příliš nezměnil a Tlučenští i nadále spoléhají především na vlastní odchovance a fotbalisty spjaté s obcí. „Začátek soutěže bude pro nás takové oťukávání. Ještě nám pár lidí chybí kvůli zraněním a dovoleným. Uvidíme, kde se v tabulce budeme pohybovat. Počítáme s tím, že soupeři budou kvalitnější než v I. B třídě,“ doplnil Michal Vašák. O sestup by ale v Tlučné hrát rozhodně nechtěli.

