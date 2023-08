/VIDEO/ Ten zápas měl snad úplně všechno. Obrovský příběh, zápletku, emoce i góly. Sobotní utkání 1. kola nového ročníku krajského přeboru mezi domácím SK Horní Bříza a Holýšovem vešlo bezpochyby do dějin jako jedno z těch nejúchvatnějších v historii nejvyšší krajské soutěže. Bez debat. Jen škoda, že počasí venkovnímu sportování příliš nepřálo, tento zápas by si zasloužil mnohem větší diváckou kulisu.

VIDEOSESTŘIH: SK Horní Bříza - TJ Holýšov 5:3. | Video: tvcom.cz / facebook SK Horní Bříza

Holýšov na půdě ex-divizního mančaftu vedl po prvním poločase už 2:0, domácí Horní Bříza navíc těsně před pauzou přišla o vyloučeného Matěje Trojance.

Na začátku druhé půle sice v oslabení zásluhou Jáchyma Trojance snížila, ale záhy – přesně o minutu později – inkasovala potřetí a opět na svého soka ztrácela dva góly. Jenomže svěřenci nového trenéra Michala Kubiceho se nevzdali, vzepřeli se svému osudu a čtyřmi zásahy v početní nevýhodě otočili skóre zápasu na svoji stranu. Na severu Plzeňska zavládla obrovská euforie, a déšť, který se snášel z potemnělých šedých nebes, přinesl „zeleným“ štěstí.

Zdroj: tvcom.cz / facebook SK Horní Bříza

„Po dvaceti minutách jsme byli zralí na ručník. Hráli jsme špatně, neplnili jsme to, co jsme měli. Celé se to změnilo až po vyloučení Matese Trojance. O pauze jsme si v šatně něco pověděli, kluci si to mezi sebou vyříkali. Pak se to celé otočilo, byli jsme jako vyměnění,“ žasl trenér fotbalistů Horní Břízy.

„Celý tým ukázal enormní mentální sílu, čehož si obrovsky cením. Ve druhé půli jsme Holýšov už k ničemu nepustili. Je to unikum a sám jsem to klukům pak říkal, že jsem ve fotbale zažil ledacos, ale takovou morální vnitřní sílu jsem ještě nezažil,“ doplnil nadšený čtyřicetiletý lodivod.

Horní Bříza tak všem naplno ukázala, že má velice dobrý tým a dokáže zvládat zápasy i v deseti. Ve druhém kole přeboru jede do Vejprnic (hraje se v sobotu od 18 hodin), které na úvod urvaly bod na půdě Chotíkova (0:0).

