Ten ale musel vzhledem k množství zraněných hráčů nastoupit i na hřišti.„Bohužel pořád máme hodně zraněných. Musel jsem nastoupit dokonce já a v 70. minutě mě střídal druhý trenér Roman Baxa. Musíme si půjčovat neustále hráče z dorostu, z béčka. Zatím jsme tak neměli možnost odehrát zápas v optimální sestavě,“ mrzelo Paula.

Vejprnický kouč navíc zatím marně shání posily. „Potkala nás vážná zranění, takže to budeme dávat těžko dohromady. Navíc dva mladší hráči nám oznámili, že ztratili zájem o fotbal. Zatím jsme žádné posily nesehnali a uvidíme, zda se nám to ještě podaří. Jednoho hráče máme domluveného, ale je to až od léta,“ upřesňoval bývalý kanonýr, který nejspíše bude muset na jaře oprášit své kopačky.

„S Romanem Baxou máme registraci ve Vejprnicích a současná situace si to i žádá. Dokud nebudeme mít dostatek zdravých hráčů, existuje varianta, že nastoupíme dokonce i oba najednou. Není to ale ideální situace, když by ani jeden z nás nebyl na lavičce“ je si vědom Paul.V neděli čeká Vejprnice zápas v poháru PKFS. V Klatovech se střetnou s Měcholupy, které působí v B třídě.

