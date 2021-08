„Chtěli jsme odčinit porážku z Tlumačova, a to se nám nakonec povedlo. Začali jsme dobře, dali gól, ale chyběla tomu pojistka. Asi jsme byli v zápase lepším týmem, ale Bolevečtí nám to hodně znepříjemnili. Soupeř už není takovým otloukánkem jako v posledních dvou sezonách. Těžký zápas, důležitá výhra,“ uvedl trenér vítězného týmu ze Lhoty Petr Nykles.

Zdroj: reportéři Deníku

Poločas: 1:0. Branka: 20. Adam Vlček. Rozhodčí: Jan Jakš. ŽK: 2:2. Diváci: 130.

Lhota: Jan Rojík – Horník, Zdvořáček (64. M. Matas), Adam Vlček (85. D. Křížek), P. Suda, J. Kohout, Kotrnoch, Kostka, Štverák, Švehla (85. Eliášek), Kouřil (73. P. Kalabza). Trenér: Petr Nykles.

Bolevec: Körner – Bublík, J. Fryček, Hibler (48. Vetešník), Toman, Jaroš, Kepl, Dlesk, Loula (81. M. Soukup), M. Žíla, Sinkule. Trenér: Michal Bublík.

Staňkov – Vejprnice 2:5

„Jednoznačné a zasloužené vítězství, které mohlo být z mého pohledu ještě daleko vyšší, protože šance na to byly. První poločas jsme vyhráli 3:0, v tom druhém kluci trošku polevili, soupeř dvakrát snížil, ale my dokázali vždy reagovat dalším gólem,“ okomentoval zápas ve Staňkově spokojený kouč vejprnické Slavie Lukáš Paul.

Zdroj: reportéři Deníku

Poločas: 0:3. Branky: 62. Pitipáč, 83. Kubina z penalty – 15. a 87. A . Kolář, 19. a 40. Bayer, 79. A. Heller. Rozhodčí: Ruda. ŽK: 1:0. Diváci: 68.

Staňkov: Jánský – Doležal, M. Liška, F. Dolejš, Vrba, Hrdina, Bozděch, Mifek (44. Kubina), Váchal (82. Kolros), Drudík, Pitipáč (74. V. Voves). Trenér: Milan Kucharič.

Vejprnice: Vavrík – Heindl, Dvořák, Bayer (86. Csambal), A. Kolář, Potoček, L. Kuhajda (86. Bernard), Kotva, Svoboda, Puhlovský, A. Heller. Trenér: Lukáš Paul.

Tlumačov – Rapid 2:0

„Celkově to byl velice vyrovnaný zápas, který se hrál na poměrně těžkém terénu. Myslím si, že jsme si nakonec vítězství zasloužili. Ne ani tak díky předvedené hře, která byla z obou stran opravdu velmi vyrovnaná, ale zkrátka jsme si vypracovali více gólových příležitostí,“ měl jasno trenér Tlumačova Pavel Čadek.

Zdroj: reportéři Deníku

Poločas: 0:0. Branky: 54. Wolf, 59. Kobes. Rozhodčí: Pressl. ŽK: 2:3. Diváci: 115.

Tlumačov: Pejsar – Leitl, J. Korelus, Žák, Wolf (85. Fořt), J. Pfeifer (70. Frček), Kobes (65. T. Šindelář), Copák, R. Šindelář (85. Rottenborn), Džugan (65. Sobotník), Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Rapid Plzeň: J. Liška – J. Šindelář (46. Ledvina), Kořenek, P. Korelus, J. Kadlec, Klekner, Čupalka, Harmady, Matějka (65. Řezníček), Valeš (79. Veber), Kostifar (60. Filipčík). Trenér: Pavel Šimsa.

Nýrsko – Nepomuk 1:1

„Bod ze hřiště kvalitního Nýrska bereme, hráče musím pochválit. Kluci hráli organizovaně, zodpovědně, bojovali. Měli jsme i několik šancí, které jsme ale bohužel neproměnili. Podle mě se však v závěru proti nám odpískala necitlivá penalta, kterou domácí hráč proměnil a šlo se do rozstřelu,“ hlesl hlavní trenér Nepomuku Josef Viktora.

Zdroj: reportéři Deníku

PK: 5:4. Poločas: 0:0. Branky: 90. T. György z penalty – 63. A. Viktora. Rozhodčí: Mifková. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Nýrsko: Jarolím – Kopřiva (62. T. Kohout), J. Brabec, K. Kalivoda ml., T. György, Trumpeš, Bastl (62. Kužma), Lužný, M. Brož, I. György (52. Pavlík), Výtisk (46. Kotlan). Trenér: Karel Kalivoda st.

Nepomuk: Baroch – M. Kašpar (76. Berkovec), Voráček, Šafanda, J. Nový (71. Váňa), R. Rous, Kozák, J. Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, A. Viktora (85. Marek Baran). Trenér: Josef Viktora.

Černice – Zruč 3:1

„Podali jsme daleko lepší výkon než v prvním kole na půdě Chotíkova. Po kombinační i herní stránce. Soupeř měl sice nebezpečné protiútoky, ale celkově jsme si vytvořili daleko více šancí. Výsledek mohl být podle mě ještě vyšší,“ tvrdil zkušený trenér Černic Petr Kural.

Zdroj: reportéři Deníku

Poločas: 3:0. Branky: 17. Peterka, 27. M. Pinc, 32. Hrach – 70. A. Král z penalty. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 1:2. Diváci: 65.

Černice: Daněk – E. Eger (74. Toman), P. Eger (90. Fürbacher), Hrach (87. Chvojka), Peterka (90. Švejda), Petr, M. Pinc, Skala, Vít, Mastný, Jakub Müller. Trenér: Petr Kural.

Zruč: Strejc – Korous, F. Korelus, Lang, M. Fryček, Kubeš, A. Král, Mošna, D. Král, Kazda (71. Frýbert), O. Mašek (60. Štafl). Trenér: Ferenc Róth.

H. Bříza – Holýšov 1:1

„Po úvodním kole, které se nám nepovedlo, si dvou bodů nesmírně vážíme. Před zápasem se nám rozsypala obrana a soupeř hrál opravdu velice kvalitní fotbal. Svou bojovností jsme ale utkání dotáhli do penaltového rozstřelu, ve kterém jsme proměnili všechny pokusy,“ pochvaloval si lodivod hostujícího Holýšova Jiří Jakš.

Zdroj: reportéři Deníku

PK: 3:4. Poločas: 1:0. Branky: 40. Koudele – 70. Šperl. Rozhodčí: Smitka. ŽK: 2:1. Diváci: 168.

Horní Bříza: Schimmer – P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous (17. M. Paukner), Do Thanh Tung, Gavrylovskyy, Netáhlo, Kraček, Prokop, J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Holýšov: M. Zach – Trhlík, Šlégl, Remiáš (79. Šobr), Havlíček, Černohorský, Vítek, Šperl, Kraus, Vnouček, Němec (59. Honal). Trenér: Jiří Jakš.

Jiskra Domažlice B – Chotíkov 3:2

„Povedl se nám začátek utkání, dali jsme brzy gól, ale poté jsme ze standardky inkasovali, což nás srazilo. Hostující hráč pak viděl červenou kartu a my do poločasu dali druhou branku. Celkově to ale ve druhé půli z naší strany nebylo ono, byli jsme moc nervózní. Tři body se ale počítají, to je hlavní,“ oddechl si hrající trenér domažlického béčka Pavel Javorský, který pochválil i výkon soupeře. „Chotíkov se ani v deseti nevzdal a snažil se,“ doplnil kormidelník.

Zdroj: Youtube

Poločas: 2:1. Branky: 4. Javorský, 42. Jahn, 48. Antonín Vlček – 16. David Míka, 67. Denk. Rozhodčí: Fillinger. ŽK: 1:2. ČK: 35. Rubricius (Chotíkov). Diváci: 65.

Jiskra Domažlice B: Červený – Sedláček, Vojtko, T. Korelus, Sloup, Antonín Vlček (82. Růžek), Hoang Minh (90+3. Chodora), Javorský, Teršl (46. Čadek), Hojda, Jahn (57. Soupír). Trenér: Pavel Javorský.

Chotíkov: Mařík – Stehlík (50. Sibal), Denk, Michal Prais, Klepal, Vild (50. Vomáčka), David Míka, Buchta, Cirok (71. Lopata), Rubricius, Kučera. Trenér: Petr Kučera.

Zdroj: Youtube

Radnice – Stříbro 4:1

Nedělní utkání, které začínalo až v 18 hodin, skončilo jednoznačnou výhrou domácího nováčka, který je po dvou kolech stoprocentní. Vítězství Radnice mohlo být ještě vyšší, ale jeden z domácích neproměnil penaltu.

Zdroj: Jana Moulisová

Poločas: 2:1. Branky: 58. a 69. P. Aubrecht ml., 10. Kroc, 39. Esterka z penalty – 44. Korynta. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 0:2. Diváci: 222.

Radnice: Volák – Rýdl, L. Brož, Esterka (73. Huttr), D. Kroc (87. T. Kroc), Krč (46. Klír), Poláček (87. Paleček), Valenta, P. Aubrecht ml. (73. Seget), Fencl, L. Aubrecht. Trenér: P. Aubrecht st.

Stříbro: Dolejš – Marek Vyšín (75. Kasl), Martin Vyšín, Hřebík, Kolena, Haas (62. Gontkovič), Bůžek, Korynta (80. Kertis), Pašek (46. Donate), Kohut (80. Kaprhál), Tůma. Trenér: Lukáš Pleško.

I. A třída, 2. kolo: Kaznějov – Kralovice 1:2 (1:0, 22. Vondráček z penalty – 61. Kříž, 79. Kulhánek), Košutka Plzeň – Luby 3:1 (3:1, 20. a 22. Pekník, 32. Triner – 28. Kvítek), Žihle – Mochtín 2:2 (6:5 na penalty, 1:2, 30. Peterka, 61. Šafář – 21. a 38. Smolík), Žákava – Tachov 3:2 (2:2, 8. a 45. Soukup, 53. Nekola – 12. Fišer, 36. Šuranský), Bělá nad Radbuzou – Rokycany B 3:1 (3:1, 17. a 25. Brejcha, 44. Frank – 14. Iščenko vlastní), TJ Sušice – Sv. Hrádek 3:0 (1:0, 45. Klíma, 55. Marek, 71. Míčka), Křimice – Svéradice 4:1 (3:0, 10. a 30. Kovačič, 40. Makovec vlastní, 76. Koutek – 53. Kába), Mýto B – Petřín Plzeň B 1:12 (0:7, 63. Hatina – 8., 39. a 49. Kotěšovec, 26., 31. a 37. Bílik, 50. a 69. Jílek, 14. Ježek, 44. Lisý, 82. Krystl, 83. Tětek).

I. B třída, skupina A, 1. kolo: Kdyně – Postřekov 2:0 (1:0, 42, a 90. Jarko), Chodský Újezd – Horšovský Týn 0:4 (0:3, 28., 30. a 42. Falout, 71. Nidl z penalty), Dlouhý Újezd – Nečtiny 9:0 (4:0, 29., 55. a 70. Michl, 11. a 41. Havel, 33. Janků, 63. Pernglau, 80. Pták, 83. Pešek), Meclov – Planá 2:6 (1:1, 32. Strouhal, 75. Hartl – 50. a 57. Sovka, 41. Suchý, 80. Brožíček, 85. Josef Šindelář, 80. Malík vlastní), Úněšov – Krchleby 2:1 (2:1, 56. Hlous, 78. Šebek z penalty – 60. Bláha), Chodov – Chodová Planá 4:2 (1:1, 29. a 80. Holar, 47. a 68. Janek – 42. Hanko, 72. Chval z penalty), Mrákov – Klenčí 1:0 (0:0, 65. Karas).

I. B třída, skupina B, 1. kolo: Štěnovice – Vrhaveč 3:0 (2:0, 20. a 40. J. Fiala, 57. Sedláček), Pačejov – Blovice 2:2 (4:5 na penalty, 1:0, 32. Hlůžek, 50. Štěpán – 61. Skřivan, 85. Heřman), Měcholupy – Klatovy B 3:2 (2:1, 33. Veselka, 35. Kaas, 56. Valečka – 41. a 80. z penalty Kotáb), Kasejovice – Chanovice 6:2 (2:1, 8. a 50. K. Fiala, 15. Škyrta, 67. Jiřinec, 77. Kopřiva, 81. Drnek – 24. Skuhravý, 46. Chalupný), Chotěšov – Chlumčany 1:6 (1:3, 8. Kubík – 26. Vajai, 26. Potočník, 44. Janout, 54. Fakan, 62. Šimána, 75. Dostálík), Bolešiny – Přeštice B 0:3 (0:2, 39. Pavlík, 41. Pecháček, 86. Blaha), Horažďovice – Dobřany 4:1 (3:0, 15. a 71. Štěch, 40. Pavlík, 45. Faltys – 68. Bouček).

I. B třída, skupina C, 1. kolo: Vejprnice B – Raková 3:0 (2:0, 15. Král z penalty, 24. Bartovský, 72. Formánek), Zbiroh – Dýšina 2:2 (3:5 na penalty, 1:2, 17. a 55. Urx – 5. Bezdička, 9. Pěč), Kozolupy – Malesice 1:3 (1:1, 8. Mráz – 28., 76. a 82. Svoboda), Volduchy – Chrást 3:4 (2:1, 15. Rieger, 28. Žák, 63. Pernica – 59. a 65. Maur, 36. Chládek, 57. Vitouš), M. Touškov – Všeruby 4:3 (1:2, 23., 54. a 69. Rolko, 73. Hauer – 2. a 26. Greiner, 57. Herák), Smíchov – Příkosice 8:0 (3:0, 15., 84. a 87. Krčál, 25. Přibáň, 38. Kuráž, 54. Fujan, 58. Černý, 89. Tobrman), Slovan Plzeň – Plasy 2:0 (2:0, 13. Kadlec, 29. Koranda).