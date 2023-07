Ptáte se, s jakým kádrem? To Deníku prozradil jeden z trenérů fotbalových Vejprnic Lukáš Paul. „Kádr zůstal víceméně pohromadě, ale drobné změny samozřejmě nastaly. Na zkoušce v divizních Rokycanech je Tomáš Kotva, a co se týče příchodů, přivítali jsme mezi sebou Ivana Kutláka z Chebu," uvedl dvaačtyřicetiletý Paul s tím, že do přípravy se zapojili také dva kluci z béčka a dva teď již bývalí dorostenci. „A také ještě někteří kluci z áčka, kteří ale byli v závěru loňské sezony zranění, a teď se vrací," poznamenal Lukáš Paul.