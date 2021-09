I. B třída, sk. C, 6. kolo: Zbiroh – Slovan 0:3 (0:0, 52. a 61. Matula, 72. Cigler), Smíchov – Volduchy 3:0 (1:0, 5. Kuráž, 51. Mičan, 71. Krčál), M. Touškov – Plasy 3:1 (2:0, 15. a 35. Karbusický, 78. Mezera – 51. Jílek), Kozolupy – Chrást 4:3 (3:2, 7. a 44. Maštalíř, 32. Pancurák, 90. Fikar – 17. a 24. Maur, 52. Tupý), Všeruby – Příkosice 2:2 (2:4 PK, 1:1, 43. a 47. Mach – 44. Pražák z pen., 63. Pour), Malesice – Raková 2:0 (1:0, 5. Legát z pen., 85. Porada), Vejprnice B – Dýšina 4:3 (0:3, 65. a 76. Paum, 47. Takáč, 83. Král – 15., 18. a 40. Pěč).

Branky: 52. a 71. Heller, 20. A. Kolář, 26. P. Voves vlastní. Rozhodčí : Picek. ŽK: 0:1. Diváci: 69. Horní Bříza: Schimmer – Šimice, P. Voves, Lavička, Koudele, Do Thanh Tung (31. J. Šmíd), Gavrylovskyy, Netáhlo (69. Šmucer), Prokop, Kraček (54. Sedlecký), J. Paukner (54. J. Mašek). Trenér: Aleš Zach. Vejprnice: Turek – Heindl, Baxa (22. R. Křen), Rada, Bayer, A. Kolář (67. Bartovský), L. Kuhajda, Kotva, Svoboda (76. Bernard), Heller, Potoček. Trenéři: L. Paul, R. Baxa.

Poměrně překvapivý výsledek se zrodil v sobotu dopoledne na fotbalovém hřišti v Tlumačově, kde místní Start přivítal Chotíkov. A i když po poločase prohrával 0:1, nakonec slavil tři body za vítězství 2:1. „Samozřejmě jsme velice šťastní, protože Chotíkov je velice silným soupeřem a herně patří k nejlepším v celé soutěži,“ chválil protivníka trenér tlumačovského družstva Pavel Čadek, jenž pak v hodnocení pokračoval: „Podle mého názoru to byl velice kvalitní zápas z obou stran, byť šancí moc nebylo. Za mě mohu říct, že to byl spíš remízový zápas, ale k nám se tentokrát přiklonilo víc štěstí,“ uznal trenér.

Další tři body do tabulky, a vzhledem k okolnostem velice důležité a cenné, si na své konto připsali fotbalisté Lhoty, kteří doma porazili rozjeté Černice 3:1. „Před zápasem jsem měl obavy, protože nám vinou zranění či dovolených chybělo deset hráčů, což si myslím, že pro jiné oddíly v soutěži by bylo smrtící,“ míní trenér Lhoty Petr Nykles.

„Jsme strašně rádi, že jsme utkání zvládli, protože styl Holýšova nám dlouhodobě nesedí, neumíme na ně hrát,“ říkal trenér nepomuckého mužstva Josef Viktora, jenž si cenil především toho, že jeho mužstvo uspělo, i když v zápase už od 4. minuty ztrácelo. „Měli jsme relativně dost šancí, soupeři skvěle zachytal gólman, ale celkově to bylo v poli vyrovnané utkání. O ten jeden gól jsme si však vyhrát zasloužili,“ doplnil.

„Jsem maximálně spokojený s předvedenou hrou. Plnili jsme, co jsme si řekli před zápasem, a řekl bych, že jsme po zásluze zvítězili. Dali jsme dvě rychlé branky, pak i díky gólmanovi přečkali dvě velké šance soupeře a ve druhé půli skóre ještě navýšili,“ radoval se jeden z vejprnických trenérů Roman Baxa.

V minulém kole nastříleli vejprničtí borci pět gólů do sítě Radnic, teď jednoznačně srazili i Horní Břízu, kterou na její půdě deklasovali vysoko 4:0.

Vstup do krajského přeboru jim vyšel, dvakrát zvítězili, jenže pak nastala krátká krize, kdy dvakrát v řadě vyšli naprázdno. Poté ale přišla na řadu cenná remíza na hřišti silného domažlického béčka, která fotbalisty vejprnické Slavie znovu nastartovala.

