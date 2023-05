„V chlapech to byl můj první hattrick. Za střelce se ale vyloženě nepovažuji,“ sdělil mladík, který vedle fotbalu stíhá vysokoškolské studium na FTVS v Praze.

Zatím netuší kolik ho tučný brankový zápis bude stát. „Týmový pokladník se zatím neozval. Hatttrick si v tom zápase připsal i Tomáš Ježek, takže to bude asi ještě o něco dražší, ale zaplatím rád. Hlavně, že jsme ošidné utkání s posledním týmem soutěže zvládli a body zůstaly doma,“ uvedl Matěj. Jeho přínos k vítězství nad nevyzpytatelným soupeřem ze dna tabulky byl značný. Hosté ze Staňkova se totiž už v páté minutě ujali vedení a Fikrle o pár minut později srovnal na 1:1. „Absolutně jsme nechytili začátek zápasu. Hodně jsme kazili a soupeř toho využil. A můj vyrovnávací gól? Dal jsem si dotek přes dva jejich hráče, Pepa Kadlec mi míč posunul patou a já pálil na bližší tyč. Gólman si na to možná sáhl, ale naštěstí to tam spadlo,“ těšilo Fíka, jak se mu v týmu přezdívá.

Staňkovští sice ještě jednou vedli, ale domácí dokázali dvěma góly ještě do konce poločasu skóre otočit. A po pauze právě Fikrle dvěma trefami po sobě zlomil naděje soupeře na nějaký zisk. „Druhý gól mi před odkrytou branku naservíroval po sólu Pepa Kadlec. Míč jsem si ještě ťukl o tyč, oběhl jsem protihráče a zakončil jsem do prázdný brány,“ popsal svou parádu. Hattrick pak završil rovněž po samostatné akci, která začala u jeho sourozence Štěpána. „Bylo to brácha na bráchu. Od půlky jsem pak šel sám na gólmana, počkal jsem až trochu vyběhne a lobem jsem ho přehodil,“ konstatoval Matěj Fikrle.

Trenér Bílek poprvé promluvil o konci v Plzni, Svědík o zájmu Viktorie

Výrazně si tak vylepšil brankový účet. Rázem má na kontě čtyři góly, když lepší střelci v týmu jsou Miroslav Čupalka se sedmi trefami a šestigólový Tomáš Ježek.

Matěj to měl ale o něco těžší, protože do soutěže zasáhl až v jarní části po šesti měsících v nichž překonával vážné zranění. „Loni v létě jsem se v generálce před začátkem přeboru zranil. Měl jsem naštíplou stehenní kost, v koleni prasklý křížový vaz a musel jsem na operaci. Naštěstí se mě ujal pan doktor Nepraš, poměrně rychle po úrazu jsem podstoupil operační zákrok a poté jsem dělal maximum, abych se mohl zase vrátit k fotbalu. Což se mi povedlo. Naskočil jsem asi do druhého jarního kola doma s Tlumačovem,“ zavzpomínal hráč.

OHLASY Z PŘEBORU: Na Rapidu se čepovala desítka, Tachov slaví postup do divize

S nepřízní osudu se nepral poprvé. „Jako žák jsem hrál za plzeňskou Viktorku, ale pak jsem prodělal zápal mozkových blan a možná rok jsem byl bez fotbalu. Naštěstí i tohle jsem překonal,“ podotkl Fikrle, který si z domovského Rapidu odskočil na pár sezon na plzeňský Petřín, ale loni v létě se vrátil do mateřského klubu.

A jak vidí postavení Rapidu, který je čtyři kola před koncem v tabulce jedenáctý o čtyři body za celky na sedmé až desáté příčce a stejný rozdíl dělí plzeňský celek od Holýšova na dvanáctém místě. „Ambice před začátkem soutěže byly asi vyšší, ale měli jsme hodně zraněných a navíc máme hodně mladý tým. Já jsem v 21 letech čtvrtým nejstarším hráčem v kádru. Ale mladí se postupně otrkávají a věřím, že už příští sezonu to bude zase lepší,“ prohlásil Matěj Fikrle.