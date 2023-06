„Dlouho jsem přemýšlel, zda tímto vyjádřením neuškodím celému týmu, ale rozhodl jsem se říct věci tak, jak jsou a jak je zkrátka cítím. Nebudu skrývat, že cítíme obrovskou křivdu,“ narážel trenér Chotěšova Jiří Multrus nejprve na domácí utkání, ve kterém Luby dvakrát skórovaly z penalty. A to mu údajně před odvetou na předměstí Klatov volalo pár lidí, přičemž téma hovorů mělo jednoho společného jmenovatele – nepřátelské prostředí. „I přesto jsme do Lubů jeli motivováni s jasným cílem – vyhrát,“ poznamenal.

První dějství odvety bylo z jeho pohledu ještě v pořádku. „My jsme měli více ze hry a téměř celou dobu drželi míč na svých kopačkách, ale bohužel se nám nepodařilo nějak výrazněji ohrozit branku,“ posteskl si. „Soupeře jsme ale ani my k ničemu nepustili a věřili jsme, že ve druhém poločase dokážeme skóre dvojzápasu obrátit v náš prospěch,“ doplnil k úvodní půli.

Jenomže po obrátce podle trenéra Multruse zaúřadoval hlavní rozhodčí – mladý, teprve 22letý Jan Kraus, který jeho tým v několika momentech výrazně poškodil. „Již na konci prvního poločasu měl být vyloučen domácí Hynek Pikhart, který na polovině hřiště nalítl do našeho útočníka s nohou napřed, rozhodčí k němu dokonce běžel s rukou v kapse a držel žlutou kartu, kterou nakonec nevytáhl, jelikož by byla už druhá,“ popisoval rozzlobený kouč a k situaci doplnil: „Trenér hostů téměř ihned reagoval a zmíněného hráče pro jistotu vystřídal.“

„No, a pak přišel koncert v podání hlavního rozhodčího… od začátku druhého poločasu pískal jednoznačně v náš neprospěch, do jisté doby jsme to nějakým způsobem byli schopni vstřebat, ale co je moc, to je moc. V průběhu druhé půle už jsme nátlak nevydrželi a jak už to ve fotbale bývá, soustředili jsme se více na výkon rozhodčího než na ten svůj,“ připustil Multrus.

Baráž o I. A třídu, 2. zápas: TJ START Luby - TJ Chotěšov (zelenočerní) 1:0 po prodloužení.Zdroj: facebook TJ START Luby / Jindřich Jager

„Vrcholem tohoto divadla byla další nařízená penalta v náš neprospěch, opět po ruce bránícího hráče, kterou měl u těla, před sebou a tento zásah nijak neovlivnil následující směr nebo pohyb míče,“ zlobil se kouč Chotěšova a vzpomněl si i na první vzájemný zápas, ve kterém Luby kopaly desítku za podobný prohřešek jednoho z bránících hráčů týmu z Plzeňska.

„Nutno zdůraznit, že to byl několikátý pokus domácích nastřelit ruku bránících hráčů a v tomto případě dokonce míč letěl směrem od naší brány. To ale pan rozhodčí Kraus nemohl vidět, protože byl v tu chvíli zhruba 20 metrů od incidentu a náš hráč byl k němu zády, takže v životě nemohl vidět, co se stalo. To ale neměnilo nic na tom, že pískl do píšťalky ihned potom, co se domácí dožadovali penalty,“ pokrčil Jiří Multrus rameny.

Záhy uznal, že moment z 98. minuty, který nakonec rozhodl o celém utkání i účastníkovi I. A třídy, s týmem zamával. Nazval ho doslova zdrcujícím momentem. „Bohužel už jsme nedokázali vyrovnat, i když jsme nastřelili dvě tyče a byli určitě aktivnější,“ tvrdil a závěrem se ještě pustil do arbitra.

„Upřímně doufám, že výkon tohoto rozhodčího bude řešen více než moje červená karta, protože to, co předvedl, jak se nad námi všemi povyšoval a jak dokázal doslova zmanipulovat barážové utkání, kterému přihlíželo tolik lidí, je prostě k pláči. To vše ve svých 22 letech? Osobně se bojím, kam se fotbal s těmito lidmi dostane. Kdo tam byl, určitě se mnou bude souhlasit,“ mínil.

Baráž o I. A třídu, 2. zápas: TJ START Luby - TJ Chotěšov (zelenočerní) 1:0 po prodloužení.Zdroj: facebook TJ START Luby / Jindřich Jager

„Tohoto člověka už nechci na hřišti potkat. Snažili jsme se a makali jsme celou sezonu, abychom se pak dočkali tohoto divadla. Tím myslím ve dvou barážových utkáních tři obdržené góly, a to ze tří penalt,“ lamentoval.

Závěrem ocenil výkon svých svěřenců. „Na závěr bych chtěl poděkovat celému týmu za skvělý výkon a obrovskou odhodlanost, bohužel na konci dne jsem to byl já, kdo své emoce neudržel a byl vyloučen,“ poukázal Multrus ještě na svou červenou kartu z poslední minuty prodloužení.

A jak utkání hodnotili v Lubech? „Sobotní zápas byl nejdůležitějším zápasem sezony. Bylo vidět, že oba týmy chtějí uspět. Utkání se hrálo ve vysokém tempu a nikdo si nedal nic zadarmo. My jsme hráli na balonu a soupeře čekal na naše chyby a spoléhal na brejky. Nám se bohužel ze svých šancí nepodařilo skórovat, a tak se utkání dostalo až do prodloužení,“ popisoval lubský fotbalista Jan Holý průběh základní hrací doby.

„Nakonec jsme zaslouženě dotlačili i za pomocí penalty balon do sítě a zbytek utkání jsme už zvládli dohrát. Zápas ozdobila krásná divácká kulisa, kdy přišlo na stadion nad 350 lidí. Musím poděkovat všem lubským fanouškům, kteří nám byli dvanáctým hráčem. Hlavně dorostencům, kteří vytvořili opravdu hlasitý kotel s pěknou pyrotechnikou,“ doplnil ještě mladý fotbalista s tím, že po závěrečném hvizdu propukla v týmu obrovská euforie, která pokračovala i na dokopné. „Už teď se těším na novou sezonu a jsem za náš tým rád, že jsme tuhle náročnou sezonu zvládli,“ dodal na závěr Jan Holý.

TJ START Luby – TJ Chotěšov 1:0 po prodloužení

Branka: 98. Matějka z penalty. Rozhodčí: Kraus – Přibyl, Lapák. ŽK: 3:5 (15. H. Pikhart, 75. Pivoňka, 90. Koželuh – 78. a 120. Multrus, 84. Bednář, 98. T. Vacek, 98. M. Brabec). Diváci: 350. Hřiště: TJ START Luby. Sestava TJ START Luby: Hromada – Vejskal (110. Sýkora), H. Pikhart (36. Tomaka), Řeřicha (61. Pivoňka), Marek, Čipera, Holý, Petrželka, Matějka, Koželuh, Cole (120. Vozka). Trenér: Radek Pikhart. Sestava TJ Chotěšov: M. Vacek – Štökl (71. M. Brabec), T. Vacek, Calta, Hönig, Kavka (113. Kavka), Vítek, Bednář, Zahoř (46. Multrus), Braun, Šiman. Trenér: Jiří Multrus.

