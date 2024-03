Osmnáctiletý fotbalista Petřína Jakub Spiegel, kterého jste zvolili hráčem 18. kola krajského přeboru, zažil proti Stříbru nezvyklý zápas. Nejdříve po vlastní brance jeho tým prohrával. Následně však zařídil mladý záložník rozhodující třetí trefu Petřína, která znamenala vítězství 3:2. Smolný moment tak mohl hodit zcela za hlavu.

Petřínský Jakub Spiegel (na snímku v červeném dresu) stihl v jednom zápase vstřelit gól do obou branek. | Foto: SK Petřín

Máte za sebou několik zápasů v krajském přeboru. Je to velký skok oproti dorostu? Jak si na to zvykáte?

Určitě tam nějaké ty rozdíly budou, ale záleží taky proti jakému soupeři hrajeme, protože si myslím, že kvalita některých dorosteneckých týmů je skoro stejná, možná i někdy lepší než u některých týmů v kraji. Ale oproti dorostu je to daleko tvrdší a někteří starší hráči prokazují své zkušenosti. Snažím se to brát jako normální zápas a nebrat si do hlavy, že je to už soutěž za muže.

Proti Stříbru jste zažil zápas, který se tak často nevidí. Vstřelil jste gól do obou branek. Jak vám bylo po té první vlastní?

No tak to dopadá, když se rozhodnu jít bránit do vlastního vápna. Už se trenérovi nedivím, že mě při obraných standardkách staví na půlku (smích). Ne teď vážně. Nikdo určitě není nadšený, když jsi vstřelí vlastní branku. Protihráč mě nastřelil míč do stehna a odrazilo se to do naší brány. V tu chvíli jsem si řekl, že s tím nešlo nic udělat, že to byl nešťastný odraz a hodil jsem to za hlavu. Naštěstí pět minut na to se nám podařilo vstřelit druhý gól a ve vedení už jsme zase byli my.

Nakonec jste ale utkání otočili, a právě vaše trefa byla rozhodující. Byl jste rád, že jste v uvozovkách odčinil ten nešťastný vlastní gól?

V tu chvíli jsem hned vlastně klukům říkal, že jsem to musel nějak odčinit a pak jsme se jenom tomu už zasmáli.

V anketě o hráče kola jste vyhrál nakonec těsně souboj s chotíkovským Davidem Míkou. Kdo pro vás hlasoval?

Chtěl bych poděkovat rodině, týmu, klubu a ostatním spřízněným duším z dalších plzeňských klubů, kteří pro mě v anketě hlasovali.

Sazebník pokut je na Petříně pestrý. Už víte, na kolik vás to vyjde?

Ještě mě naštěstí nikdo nekontaktoval a doufám, že to taky tak zůstane.

Jinak je poněkud nezvyklé a docela i obdivuhodné, že ve vašem věku nepoužíváte žádné sociální sítě. Jaký k tomu máte důvod?

Každý, kdo se mi na to zeptá, říká, že je to divné. Ale nějak to šlo kolem mě a kdybych je potřeboval, tak si je můžu kdykoliv založit.

Na Petříně jste dosud strávil celou svoji kariéru. Kam byste to rád až dotáhl?

Byl bych rád, kdybych byl stabilním hráčem petřínského áčka, nejlépe v ČFL nebo ještě výše ve druhé lize.

Kdo je vaším fotbalovým vzorem?

Je to Leo Messi, kterému fandím už pár let. Líbí se mi jeho styl hry, jeho přehled na hřišti je fantastický a v každé části hřiště dokáže vymyslet něco geniálního. To vše se ještě umocnilo tím, že se stal mistrem světa na posledním šampionátu.

