Doposud museli kočovat nejen po kraji, ale celých západních Čechách. Každé utkání hráli de facto venku. S tím je teď (alespoň prozatím) konec. Už v sobotu odehrají fotbalisté FK Robstav první opravdu domácí utkání v novém ročníku ČFL. Svěřenci trenéra Stanislava Purkarta přivítají od 14.30 hodin na přírodní trávě v Přešticích pražskou Admiru. Jde o souboj devátého týmu tabulky se čtrnáctým.

Fotbalisté FK Robstav (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) přivítají v rámci 7. kola FORTUNA ČFL Admiru Praha. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Admira do nové sezony nevstoupila tak, jak by si přála, ale o to těžší zápas to pro nás bude,“ predikuje trenér Robstavu Stanislav Purkart. „Admira čeká na utkání, ve kterém se chytne a my musíme udělat všechno pro to, aby to nebylo právě s námi,“ nabádá třiapadesátiletý trenér svoje svěřence. „Protože i my totiž potřebujeme body jako sůl,“ vysvětluje ještě.

Pozor si jeho družina musí dávat především na kvalitní ofenzivní sílu pražského celku. „Admira praktikuje agresivní styl hry, ale zároveň se snaží hrát fotbal, takže na to si musíme dát pozor a být připraveni. V kádru má navíc spoustu vysokých hráčů, takže má velice nebezpečné standardní situace,“ tuší lodivod Purkart, kde na jeho tým číhá vůbec to největší nebezpečí.

„Abychom uspěli, musíme tohle všechno zvládnout, být trpěliví a sami naopak více podporovat ofenzivu i defenzivu,“ zná recept. Zejména malá podpora útočníků ze záložní řady byla podle něj tím největším kamenem úrazu při poslední porážce 0:1 na hřišti vedoucího týmu ČFL z Hostouně.

Kam za fotbalem / fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 14.30: FK Robstav – Admira Praha (hř. Přeštice), neděle 10.15: Dukla Praha B – jiskra Domažlice (hř. Přední Kopanina), 10.30: Viktoria Plzeň B – Sokol Hostouň.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Baník Sokolov, 10.30: Domažlice B – Mariánské Lázně, 16.30: Příbram B – SENCO Doubravka, Hořovice – Klatovy, Tachov – Komárov, Soběslav – Rokycany.



Krajský přebor – sobota 10.15: Horní Bříza – Černice, 13.00: Petřín Plzeň B – Nýrsko, 16.30: Vejprnice – Kaznějov, Chotíkov – Lhota, neděle 16.00: Holýšov – Stříbro (hř. Hradec u Stoda), 16.30: Radnice – Košutka Plzeň, Mýto – Zruč.



I. A třída – sobota 10.15: Tlučná – Smíchov Plzeň, Sokol Kralovice – Sušice, 16.30: Start Luby – Slovan Plzeň, Křimice – Žákava, neděle 14.00: Dynamo Horšovský Týn – Sokol Malesice, 16.00: Staňkov – Bolevec, Slavoj Koloveč – Start Tlumačov, 16.30: Keramika Chlumčany – Dobřany.



I. B třída, skupina A – sobota 12.30: Dlouhý Újezd – Koloveč B, 16.30: Bor – Kdyně, Planá – Merklín, Chotěšov – Stod, neděle 15.00: Klenčí pod Čechovem – Stráž, 16.00: Postřekov – Mrákov, 16.30: Krchleby – Tatran Chodov.



I. B třída, skupina B – 10.15: Sokol Mochtín – Losiná, 10.30: Spálené Poříčí – Kovodružstvo Strážov, 16.30: Blovice – Svatobor Hrádek, Pfeifer Chanovice – Bolešiny, Horažďovice – Svéradice, neděle 15.00: Klatovy B – Starý Plzenec, 16.30: Švihov – Měcholupy.



I. B třída, skupina C – sobota 16.30: Mladotice – Mýto B, Chrást – Město Touškov, Volduchy – Rokycany B, Slávia Úněšov – Slavia Vejprnice B, Zruč B – Zbiroh, Dýšina – Plasy, neděle 16.30: Horní Bříza B – Strašice.

