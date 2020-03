Dlouhá zimní přestávka není ve fotbalovém světě jen tvrdou dřinou a náročnou přípravou samotných aktérů na další mistrovské boje, napilno mají také trenéři a funkcionáři klubů. Řeší se soupisky pro jarní část soutěží, k nimž neodmyslitelně patří přestupy.

Jaroslav Rojík přestoupil do Přeštic. | Foto: David Koranda

Jinak tomu nebylo ani letos, kdy řada hráčů měnila své fotbalové adresy. Také v týmech z regionu se urodilo několik zajímavých přesunů. Ať už se jednalo o nové výzvy nebo návraty. Jedním z nejzajímavějších transferů letošní zimy byl bezpochyby přestup brankáře Jaroslava Rojíka z Klatov do Přeštic. Tedy týmu kralujícímu divizní skupině A. „Nečekal jsem to. Měl jsem za to, že v Přešticích s gólmany problémy nemají,“ říkal po nabídce z jihu Plzeňska již exklatovský gólman.