Třetí vítězství za sebou slaví fotbalisté Startu Tlumačov, kteří v sobotní bitvě 6. kola krajského přeboru zdolali na domácím hřišti Chotíkov 3:1. Po dvou těsných porážkách 0:1 si konečně spravili chuť borci z Horní Břízy, kteří ve Vochově deklasovali „domácí“ Bolevec 7:0. Hattrickem se blýskl Jakub Kraček. Po čtyřech porážkách v řadě zabrali fotbalisté Zruče, kteří na Václava zvítězili na půdě Nýrska 3:0.

Fotbalisté Tlumačova (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) porazili Chotíkov 3:1. | Foto: Deník/Robert Babor

Tlumačov – Chotíkov 3:1

„Úvodní půle zápasu byla velmi vyrovnaná, příliš šancí k vidění nebylo. My jsme šli trošku šťastně do vedení, ale soupeř vyrovnal z penalty. Ve druhém poločase se hra přelévala ze strany na stranu a my si říkali, že kdo dá první gól, vyhraje. A to se nakonec i potvrdilo. Dali jsme ho naštěstí my a v závěru ještě bez vyloučeného Copáka navýšili skóre po rychlé brejkové situaci,“ hodnotil utkání tlumačovský kouč Pavel Čadek.