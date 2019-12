Titul podzimního mistra si skvělou hrou zajistili fotbalisté domažlické rezervy. Parta okolo hrajícího trenéra Pavla Javorského v první polovině sezony předváděla nejlepší fotbal a právem se vyhřívá na čele tabulky.

Druhé a třetí místo je pro odbornou veřejnost velikým překvapením. Kdo by také čekal, že tyto dvě pozice budou okupovat výběry Lhoty a Horní Břízy? Jenže nutno říct, že zaslouženě. Lhota zpevnila obranu, a i přesto, že se nemohla opřít o výhodu domácího prostředí, vybojovala na podzim skvělých 33 bodů. Podobný příběh s absencí zápasů před vlastními fanoušky potkal i bronzovou Horní Břízu. Ta dokonce soutěž ještě ve 13. kole vedla.

První šestku uzavírají celky, od kterých se výskyt v horní polovině tabulky očekával – Baník Stříbro, Zruč a fotbalisté Nýrska, kteří podle spousty trenérů hrají nejatraktivnější fotbal.

Nejlepším nováčkem byly Černice, které získaly 27 bodů a jsou na sedmém místě. Velké zklamání naopak panuje ve Staňkově. Nováček mezi krajskou elitou, který (stejně jako Meclov) postoupil během dvou let z I. B třídy až do krajského přeboru, na podzim urval jen pět bodů a je nejžhavějším kandidátem na sestup. Na jaře budou mít jistě problémy i fotbalisté Bolevce, Meclova a Rapidu Plzeň.

S Deníkem jsme si pro vás připravili tradiční anketu o nejlepší jedenáctku podzimu. Na ní se svými hlasy podílelo všech šestnáct trenérů.

Nejlepším hráčem podzimu se stal domažlický hrající trenér Pavel Javorský, který získal celkem dvanáct hlasů. Mimochodem, zkušený hráč chodského výběru se s třinácti góly hřeje i na výsluní tabulky krále střelců. Velký počet bodů měli i Giuseppe Lanfranchi (Stříbro), Matěj Trojanec (Horní Bříza), Tomáš Korelus (Jiskra B) či Tomáš György (Nýrsko). Nejlepším brankářem se stal Lukáš Böhm ze Lhoty, který ve velkém souboji o jeden hlas těsně porazil Jana Schimmera (Horní Bříza).

SESTAVA PODZIMU 2019

Lukáš Böhm (Lhota) - Jakub Kohout (Lhota), Martin Knakal (Zruč), Tomáš Korelus (Domažlice B) - Patrik Eger (Černice), Tomáš György (Nýrsko), Luděk Leitl (Tlumačov), Adam Král (Zruč) - Pavel Javorský (Domažlice B), Giuseppe Lanfranchi (Stříbro), Matěj Trojanec (Horní Bříza).

JAK HLASOVALI TRENÉŘI

Petr Kučera (Chotíkov): Němec – Výtisk, M. Knakal, Michal Prais, A. Lavička, Lucák, T. György, D. Míka, Kotrnoch, Javorský, Trojanec.

Petr Nykles (Lhota): Böhm – Voves, Kohout, A. Král, M. Míka, Kotrnoch, D. Míka, T. György, Eger, Javorský, Bublík.

Petr Kural (Černice): Schimmer – Pinc, M. Knakal, Rous, Vojtko, Javorský, D. Míka, Leitl, T. György, Trojanec, Lanfranchi.

Jiří Jakš (Holýšov): Toul – A. Král, A. Lavička, M. Knakal, Čupalka, Manowetz, Leitl, Čižikov, Lanfranchi, Javorský, R. Šindelář.

Jíří Vogeltanz (Meclov): Baroch – D. Král, Kohout, T. Korelus, Kluska, Čižikov, Tolar, T. György, Trojanec, Lanfranchi, Javorský.

Pavel Javorský (Jiskra Domažlice B): Böhm – Kubr, M. Knakal, T. Korelus, Voves, Lucák, T. György, Vlček, Leitl, Lanfranchi, A. Král.

Jaroslav Urbánek (Zruč): Böhm – Vilém, Michal Prais, T. Korelus, M. Brož, Kotrnoch, A. Král, T. György, Eger, Javorský, Trojanec.

Aleš Zach (Horní Bříza): Schimmer – Voves, D. Král, A. Lavička, Javorský, T. György, Paukner, M. Knakal, Kramer, Lanfranchi, Trojanec.

Karel Kalivoda (Nýrsko): Zach – Kohout, T. Korelus, Tesař, Lucák, Knakal, Eger, Javorský, Trojanec, Lanfranchi, A. Král.

Josef Viktora (Nepomuk): Bratanič – Tesař, T. Korelus, M. Knakal, Zavadil, Šmejkal, Vlček, Trojanec, Lanfranchi, Róth , Javorský.

Jiří Šámal (Vejprnice): Schimmer – Kopřiva, T. Korelus, Michal Prais, Leitl, Manowetz, R. Křen, T. György, Eger, Javorský, Lanfranchi.

Pavel Čadek (Tlumačov): Bratanič – D. Král, T. Korelus, Kopřiva, Hřebík, Kraček, T. György, M. Knakal, Trojanec, Lanfranchi, Eger.

Pavel Šimsa (Rapid Plzeň): Schimmer – Michal Prais, T. Korelus, Pavlas, A. Lavička, Leitl, D. Míka, A. Král, Lanfranchi, Eger, Trojanec, Javorský.

Jan Kraus (Stříbro): Hruška – T. Korelus, Kohout, Bronec, Vojtko, Vejvoda, T. György, Leitl, Trojanec, Čižikov, Bůžek.

Michal Bublík (Bolevec): Böhm – Rous, Mlnařík, Kohout, Skopový, Lucák, A. Král, Šmejkal, Netáhlo, Javorský, Kučera.

Milan Kucharič (Staňkov): Böhm – Tesař, T. Korelus, M. Knakal, Mlnařík, Leitl, T. György, Trojanec, A. Král, Lanfranchi, Tlustý.

STŘÍPKY PODZIMU 2019

Nejlepší střelci: 13 branek – Javorský (Jiskra Domažlice B), 12 branek – Lanfranchi (Stříbro), 11 branek – Trojanec (Horní Bříza), 10 branek – Tolar (Meclov). Nejvíce žlutých karet: 8 ŽK – Kohout, Šroubek (oba Lhota), Matějka, J. Šindelář (oba Rapid), Hartl (Meclov). Nejvíce červených karet: 2 ČK – Pechler (Chotíkov). Nejvyšší vítězství: Jiskra Domažlice B vs. Bolevec 8:1 (9. kolo), Zruč vs. Staňkov 7:0 (1. kolo), Staňkov vs. Stříbro 0:7 (2. kolo). Nejnavštěvovanější zápas: 360 diváků – Tlumačov vs. Jiskra Domažlice B (3:1, 12. kolo), 250 diváků – Holýšov vs. Staňkov 3:0 (3:0, 12. kolo). Nejlepší tým doma: Jiskra Domažlice B (21 bodů, 100% úspěšnost). Nejlepší tým venku: Horní Bříza (16 bodů, 66,67 % úspěšnost).