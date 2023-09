Fotbalista Radnic David Kroc má od začátku sezony skvělou střeleckou fazonu. Během úvodních pěti kol nasázel úctyhodných deset branek a je tak momentálně nejlepším střelcem krajského přeboru. Naposledy radnický kanonýr sestřelil Nepomuk, když proměnil dvě penalty a v závěru pak přehoupl vyrovnaný duel na stranu svého týmu. Zároveň se tak znovu výrazně přiblížil ke splnění sázky, kterou má s radnickým trenérem Pavlem Aubrechtem.

David Kroc (na snímku balonu) má dobrou střeleckou fazonu, zároveň má vášeň v tetování. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Znovu jste ovládl anketu o nejlepší hráče kola v krajském přeboru. Kdo jsou vaši nejvěrnější hlasující?

Určitě můj táta, který kliká od rána do večera. O téhle anketě jsem ani nevěděl a ve středu mi od něj zpráva, že mi vyklikal první místo (smích).

Kolik vás vlastně dosud stála sezona, co se týká příspěvků do klubové kasy za hattricky, ankety…?

No zadarmo to mít určitě nebudu. Už teď tam bude pár stovek, ale na konci sezony to budou určitě tisíce.

Minule jste zmínil sázku s trenérem. Kolik vám ještě chybí k cílené metě 20 kanadských bodů za podzim? Není případně pomalu čas přemýšlet o nějaké další sázce?

Chybí mi zaznamenat ještě 8 bodů a zápasů je stále dost, Tak třeba ještě do sázky polovinu přidáme.

Na oko hraju na půl plynu a pak dám hattrick, říká radnický střelec Kroc

Jak náročný byl zápas proti Nepomuku, který jste nakonec urvali 3:2, a v němž jste vstřelil hattrick?

Myslím si, že jsme měli navrch celý zápas. Hlavně na začátku jsme o tlaku kopali dvě penalty a zaslouženě jsme vedli. Kdyby poločas skončil 5:0, nikdo by se nemohl divit. Soupeř sice srovnal, ale věděli jsme, že gól na 3:2 přijde. Skvělou práci při něm odvedl kolega v útoku Petr Spěváček, který mi připravil balon do prázdné branky. Zároveň zařídil i jednu penaltu.

Právě během krátké chvíle jste kopal hned dvě penalty. Měl jste hned jasno, že si po první půjdete i na druhou?

Jmenovaným na penalty nejsem, ale to asi nikdo. Kdo si věří, tak jde. Věřil jsem si, ale první jsem neproměnil. Naštěstí se musela opakovat pro špatné postavení gólmana. Druhý pokus jsem už proměnil. A při druhé penaltě jsem nabízel balon Petru Spěváčkovi, ale ten řekl, ať ji kopnu já.

Máte svojí oblíbenou stranu, nebo podle čeho volíte, kam umístíte pokutový kop?

Asi žádnou oblíbenou stranu nemám. Spíš si počkám, kam gólman skočí a zkouším to dát na druhou (smích).

