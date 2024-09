Pojďme ale k tomu příjemnějšímu. Muselo vás těšit, že jste v úvodu třikrát po sobě udržel čisté konto?

Zrovna jsem přemýšlel, jestli se mně to někdy předtím stalo. Jo, bylo to pěkný, ale tři body jsou důležitější než čisté konto. Ty vychytané nuly jsou třešnička na dortu.



Však tam také bylo dvakrát vítězství 1:0…

Pro gólmana je vždycky super, když udrží nuly. Ale každý ví, že to nejde takhle pořád.



A vy jste narazili v Křimicích, čím to?

Oni mají hráče pomalu na ČFL. Hlásí, že chtějí postoupit výš. A zrovna to vyšlo, že jsme jeli tam. Trošku jsem tušil, že neprůstřelnost skončí. Kdybychom tam dostali osm, devět gólů, asi by nikdo nemohl nic říct. Nerad to přiznávám, ale oni s námi téměř hráli na jednu bránu.



Takže jste si zachytal?

To tedy jo. My jsme vystřelili na tu jejich tak dvakrát. Blbě jsme to toho utkání vstoupili a pak už jsme se skoro jenom bránili. Ten zápas se nám vůbec nepovedl.



Jak vy jste se vůbec ocitl v Kaznějově, mám spojeného s vyššími soutěžemi?

Když jsem skončil v Robstavu, šel jsem do na rok do divizního Sokolova. Už v průběhu toho angažmá mně psali známí kluci z Kaznějova, jestli bych nechtěl jít tam. Ale já měl podepsanou profesionální smlouvu, říkal jsem si, že ji dojedu a uvidí se.



Za přesunem tedy byla karta kamarádů?

Přesně tak. Franta Rusňák nebo Filipec, to jsou kluci, které jsem dobře znal, s Vondráčkem jsem byl zase v Domažlicích. A protože ježdění do Sokolova bylo docela dost náročný, tak jsem se domluvil v Kaznějově. Toho cestování už není tolik.



Ambice na vyšší soutěž už nemáte?

Neříkám, že už nikdy, ale úplně už se toho nehrnu. Teď jsem se rozhodl, že budu v Kaznějově, zatím jsem takhle spokojený, vyhovuje mi.



Kaznějov začal sezonu výborně, tedy až na poslední zápas v Křimicích. Kde byste se podle vás měli pohybovat v tabulce?

Zrovna nedávno jsme se o tom s klukama bavili. Já se nebál říct, že bychom mohli hrát v horní polovině tabulky. Neříkám, že úplně na špici, ale v od půlky výš bychom měli být.



Asi budete souhlasit, že nejvyšší krajská soutěž šla oproti minulým letům výkonnostně nahoru?

Přesně tak. Jsou tam ambiciózní nováčky Koloveč a Křimice, ti se chtějí drát nahoru, kde bude určitě po sestupu z divize i Tachov. Zdá se mě letos, že kraj je nabitej.



Teď vás čekají exdivizní Klatovy, co od toho zápasu čekáte? Budete chtít zase naskočit na vítěznou vlnu?

Přesně tak. Já jsem slyšel, že se jim po sestupu rozpadl mančaft, lepí to. Hrajeme doma, chceme tři body.