Má za sebou účast na Euru, i v nové sezoně patří v dresu plzeňské Viktorie k nejvytíženějším hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude na Pavla Šulce spoléhat i v domácím zápase se skotským Heart of Midlothian, které se hraje ve čtvrtek od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně.

„Energie mám dost, o víkendu jsem hrál jenom poločas. Baterky jsem dobil a jsem stoprocentně připravený na zápas s Hearts,“ prohlásil na tiskové konferenci 23letý záložník Pavel Šulc.

Určitě už jste zkoumali hru skotského soupeře. Dá se jeho styl přirovnat ke Kryvbasu, přes něhož jste do play-off Evropské ligy prošli?

Bude to podobné. Trenér tomu říká evropská intenzita, bude to fyzicky náročný zápas v obrovském tempu. Musíme se soupeři vyrovnat co se týče soubojů.



Proti Kryvbasu jste dvakrát přihrál na gól Vašulínovi, stává se z vás asistent?

Já jsem rád za asistence. Ale doufám, že se mně podaří přidat v evropských pohárech i gól. Ale i kdyby to měli být jen přihrávky a vyhráli jsme, tak budu spokojený.



Jde se vám do zápasu lépe s vědomím, že už máte jistou Konferenční ligu nebo to takhle neberete?

Asi jdeme do zápasu s čistější hlavou. Ale každý z týmu se chce posunout o stupínek výš do Evropské ligy. Ale kdyby se to nepovedlo, máme aspoň tu Konferenční.



Je pro úvodní zápas doma ideální scénář vytvořit si před odvetou náskok, protože zápasy na Ostrovech jsou vždycky nepříjemné a bolí?

Asi jo. Viděli jsme jejich zápas s Rangers doma, bude to hukot, fanoušci tam jsou skvělí. Bude to hodně náročné utkání. Doma to musíme zvládnout s nulou vzadu a zkusit vstřelit nějaký gól.



| Video: Youtube

Je pro váš tým důležité, že až na jednu remízu, najeli hned od začátku sezony na vítěznou vlnu?

Vítězství nám hodně pomáhají, sebevědomí roste.



Hearts naopak nezačali dobře, nedaří se jim. Může to mít nějaký dopad na pohárový zápas?

Tohle nemůžeme brát v potaz, musíme hrát na sto procent a nepodcenit soupeře. Evropské zápasy jsou úplně jiné, hráči se úplně jinak namotivují, chtějí se ukázat.



Máte nějakou osobní zkušenost s ostrovním fotbalem?

S Viktorkou jsme hráli ve Walesu proti TNS a tam to nedopadlo moc dobře. (trpký úsměv)



Očekáváte od Hearts podobný herní styl?

Ano, bude to zase hodně o běhání, fyzicky náročné. Ale kvalita soupeře bude vyšší než byl TNS.