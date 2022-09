V minulém týdnu si triumf zopakoval i díky čtyřem gólům do sítě Tlumačova (6:4) v sedmém kole nejvyšší krajské soutěže. I když teď se v páteční předehrávce do sítě plzeňského Rapidu netrefil, Chotíkov vyhrál 2:1 a dál zůstává bez ztráty kytičky v těsném závěsu za vedoucím Tachovem.

V létě sice přišli do Chotíkova tři noví hráči, ale jinak se podle nejlepšího střelce týmu nic moc nezměnilo. „Přišlo pár posil, asi jsme si sedli. Ale hlavně jsme všichni celkem zdraví,“ vyzdvihl Miroslav Lopata příčiny vzestupu Chotíkova v tabulce krajského přeboru.

8. kolo krajského přeboru: SK Rapid Plzeň - FC Chotíkov 1932 1:2 (0:1).Zdroj: David Koranda

A on sám k tomu přispěl už 19 vstřelenými brankami. „Střelecky to je moje nejlepší sezona, mám i štěstí,“ uznal, ale odmítl, že by to byla jen jeho zásluha. „Trenér Kučera přivedl posily a styl, který teď hrajeme, nám vyhovuje. A já jsem při brankách vždy jen na konci společného snažení,“ vyzdvihl Lopata.

Chotíkov se zatím jako jediný drží v tabulce krajského přeboru suverénního nováčka z Tachova. Ani jeden z celků ještě neztratil, soupeře posunulo do čela jen famózní skóre, soupeře zatím drtí.

OHLASY Z PŘEBORU: Souboj kolegů ovládl Chotíkov. Venku uspěly i Vejprnice

A brzy dojde i na vzájemný souboj, který je na programu už za 14 dní v Tachově, kdy lídr tabulky přivítá momentálně druhý Chotíkov. „Samozřejmě, že po očku sledujeme i ostatní týmy, jak si vedou. Ale důležité je, abychom zvládali vlastní zápasy,“ neupínal se nijak k souboji o čelo tabulky. Ještě předtím potřebují doma zvládnout sobotní zápas s Nýrskem.

A jaké jsou týmové ambice Chotíkova? „Chceme být v tabulce co nejvýš, bojovat o čelo tabulky. Pokaždé jdeme na hřiště s cílem získat body. A je to jednoduché, když budeme vyhrávat, budeme v tabulce nahoře,“ usmál se 27letý fotbalista, který začínal na Karlově na Spojích. „Ještě na starém hřišti u věznice. Nejprve jsem si tam kopal o zeď, a tak mě správce přesvědčil, ať začnu trénovat,“ vzpomínal Lopata.

Brzy si ho však všimla plzeňská Viktoria, kde prožil žákovská léta. V dorostu hostoval na Sencu Doubravka i ve Vejprnicích, ale od 17 let hraje za Chotíkov. A tam hraje s výjimkou půlročního angažmá v divizních Mariánských Lázních dodnes. „Je to takový rodinný klub, už tady hrával i můj táta. Mám tady spoustu známých a kamarádů,“ vyznal se chotíkovský patriot.

„Vyšší ambice už ani nemám, hlavně kvůli zdraví. Jsem vždycky rád, že se dám mezi zápasy do kupy. A už si ani neumím představit, že bych jezdil třikrát týdně trénovat třeba do Mariánek a pak o víkendu na mistrák třeba do Krumlova,“ odmítal Lopata. Ale co kdyby si postup do divize vybojoval se „svým“ Chotíkovem?

ANKETA DENÍKU: Zvolte nejlepšího hráče 8. kola krajského přeboru fotbalistů